Семейная ссора в Севастополе завершилась поножовщиной

Мужчина решил покинуть квартиру и продолжить вечер наедине с собой, но даму сердца не устроило такое решение. Разозлившись, она схватила в руки кухонный нож, догнала благоверного в прихожей и нанесла ему удар в спину. Осознав содеянное, женщина закрылась в комнате, а потерпевший вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали мужчину и сообщили о случившемся в полицию, — озвучили детали семейного конфликта в пресс-службе УМВД России в Севастополе.