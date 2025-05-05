Семейная ссора в Севастополе завершилась поножовщиной

Мужчина решил покинуть квартиру и продолжить вечер наедине с собой, но даму сердца не устроило такое решение. Разозлившись, она схватила в руки кухонный нож, догнала благоверного в прихожей и нанесла ему удар в спину. Осознав содеянное, женщина закрылась в комнате, а потерпевший вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали мужчину и сообщили о случившемся в полицию, — озвучили детали семейного конфликта в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемую. В отношении нее отделом дознания возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе