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Семейная ссора в Севастополе завершилась поножовщиной
иллюстративное фото: pikist.com

Семейная ссора в Севастополе завершилась поножовщиной

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:51 05.05.2025

Установлено, что 37-летний местный житель проводил вечер со своей 36-летней возлюбленной за распитием горячительных напитков. В какой-то момент приятная беседа закончилась и между парой началась ссора.

Мужчина решил покинуть квартиру и продолжить вечер наедине с собой, но даму сердца не устроило такое решение. Разозлившись, она схватила в руки кухонный нож, догнала благоверного в прихожей и нанесла ему удар в спину. Осознав содеянное, женщина закрылась в комнате, а потерпевший вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали мужчину и сообщили о случившемся в полицию, — озвучили детали семейного конфликта в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемую. В отношении нее отделом дознания возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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