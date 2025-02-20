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Семейная трагедия: в Керчи женщина задушила своего супруга
фото: пресс-служба СК России по Республике Крым и городу Севастополю

Семейная трагедия: в Керчи женщина задушила своего супруга

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 12:40 20.02.2025

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летней жительницы Керчи, обвиняемой в совершении убийства 46-летнего супруга (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по городу Керчь установлено, что в ночь на 14 октября 2024 года в своем частном доме женщина, дождавшись, когда супруг уснет, набросила ему на шею шарф и задушила его. Чтобы скрыть следы и отвести от себя подозрения, она вывезла тело мужа на строительной тележке, оставив в заброшенном месте недалеко от дома. В ходе мероприятий, проведенных следователями и следователями-криминалистами, причастность керчанки была установлена. Фигурантка дала признательные показания и в ходе проверки показаний на месте продемонстрировала, как совершила убийство, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства. 

Расследование уголовного дела завершено, собрана достаточная доказательственная база. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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источник: пресс-служба СК России по Республике Крым и городу Севастополю

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