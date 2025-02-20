Семейная трагедия: в Керчи женщина задушила своего супруга

Следственным отделом по городу Керчь установлено, что в ночь на 14 октября 2024 года в своем частном доме женщина, дождавшись, когда супруг уснет, набросила ему на шею шарф и задушила его. Чтобы скрыть следы и отвести от себя подозрения, она вывезла тело мужа на строительной тележке, оставив в заброшенном месте недалеко от дома. В ходе мероприятий, проведенных следователями и следователями-криминалистами, причастность керчанки была установлена. Фигурантка дала признательные показания и в ходе проверки показаний на месте продемонстрировала, как совершила убийство, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства.