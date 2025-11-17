Семейную ипотеку на вторичку предлагают расширить

Как люди в той же Кировской области, где средняя зарплата — 65 тыс. рублей, смогут осилить ежемесячный платеж в 90 тыс.? Никак. Мы обратимся в правительство с предложением смягчить условия и кратно расширить список городов, где можно брать семейную ипотеку на вторичное жилье, которое часто значительно доступнее для граждан, чем новостройки, — сказал парламентарий.
Эксперт по инвестициям, руководитель федеральной программы «Семейный капитал» Евгений Ткачёв в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала заявил, что дальнейшее расширение семейной ипотеки на вторичку необходимо.
У нас достаточно много городов, где в принципе нет новостроек. При этом брать кредиты по рыночным условиям попросту невыгодно. Поэтому, на мой взгляд, расширение списка городов по семейной ипотеке на вторичное жильё — достаточно разумный шаг, — отметил спикер.
По его мнению, последствием расширения семейной ипотеки на вторичку станет увеличение цен на жильё.
Но рост будет зависеть от города. Не исключаю, что в моменте стоимость готового жилья в конкретных локациях может увеличиться на 10–15%. И затем она будет продолжать расти, так как будет идти вверх спрос на вторичку, — заключил Евгений Ткачёв.
Руководитель центра управления недвижимостью «Курмачёвы» Артём Курмачёв подчеркнул, что распространение семейной ипотеки на вторичку немного оживило рынок и привело к небольшому повышению спроса.
Касательно инициативы по расширению списка городов, в которых действует семейная ипотека на вторичку, не думаю, что это в корне что-то изменит. Разумеется, это поможет определенному количеству людей. Однако это скорее адресная мера поддержки, и глобальных изменений рынка от подобной инициативы ждать не приходится, — подытожил специалист.
источник: ЦИАН
