Семейную ипотеку на вторичку предлагают расширить

У нас достаточно много городов, где в принципе нет новостроек. При этом брать кредиты по рыночным условиям попросту невыгодно. Поэтому, на мой взгляд, расширение списка городов по семейной ипотеке на вторичное жильё — достаточно разумный шаг, — отметил спикер.

По его мнению, последствием расширения семейной ипотеки на вторичку станет увеличение цен на жильё.

Но рост будет зависеть от города. Не исключаю, что в моменте стоимость готового жилья в конкретных локациях может увеличиться на 10–15%. И затем она будет продолжать расти, так как будет идти вверх спрос на вторичку, — заключил Евгений Ткачёв.

Руководитель центра управления недвижимостью «Курмачёвы» Артём Курмачёв подчеркнул, что распространение семейной ипотеки на вторичку немного оживило рынок и привело к небольшому повышению спроса.

Касательно инициативы по расширению списка городов, в которых действует семейная ипотека на вторичку, не думаю, что это в корне что-то изменит. Разумеется, это поможет определенному количеству людей. Однако это скорее адресная мера поддержки, и глобальных изменений рынка от подобной инициативы ждать не приходится, — подытожил специалист.

