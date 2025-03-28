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Семейную ипотеку на вторичку возможно масштабируют
источник фото: shutterstock_753974059

Семейную ипотеку на вторичку возможно масштабируют

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:39 28.03.2025

С 1 апреля по семейной ипотеке можно будет купить вторичное жильё в городах, где почти нет новостроек. Условия программы могут дополнительно скорректировать, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Власти оценят эффективность этой программы, спрос на неё со стороны заёмщиков. По действующим условиям, купить вторичное жильё по семейной ипотеке под 6% годовых можно в 901 городе. Если программа будет востребована, при необходимости её могут расширить на другие города. Программа может стать более масштабной.

С 1 апреля семейную ипотеку распространят на вторичный рынок в городах, где строится не более двух домов. Купить жилье в ипотеку на льготных условиях можно будет в доме не старше 20 лет.

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ВТБ начал принимать заявки на покупку вторички по семейной ипотеке с 28 марта, сообщили в кредитной организации. Банк выдаёт такие кредиты под 6% годовых на срок до 30 лет. Минимальный размер первоначального взноса —  20,1%.

источник: ЦИАН

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