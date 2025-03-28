Семейную ипотеку на вторичку возможно масштабируют

Власти оценят эффективность этой программы, спрос на неё со стороны заёмщиков. По действующим условиям, купить вторичное жильё по семейной ипотеке под 6% годовых можно в 901 городе. Если программа будет востребована, при необходимости её могут расширить на другие города. Программа может стать более масштабной.

С 1 апреля семейную ипотеку распространят на вторичный рынок в городах, где строится не более двух домов. Купить жилье в ипотеку на льготных условиях можно будет в доме не старше 20 лет.

ВТБ начал принимать заявки на покупку вторички по семейной ипотеке с 28 марта, сообщили в кредитной организации. Банк выдаёт такие кредиты под 6% годовых на срок до 30 лет. Минимальный размер первоначального взноса — 20,1%.

источник: ЦИАН