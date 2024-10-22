Семейную ипотеку намерены дофинансировать — направят 142 млрд рублей

На субсидирование ставки по льготным ипотечным программам дополнительно выделят 446,9 млрд рублей. Распоряжение уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Средства направят на субсидирование льготной ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека» и «Льготная ипотека». Деньги на льготную ипотеку выделят из резервного фонда кабмина.

На субсидирование семейной ипотеки направят 142 млрд рублей. Это позволит банкам продолжить выдачу семьям с детьми льготных кредитов под 6% годовых. На дальневосточную и арктическую ипотечные программы направят 35,1 млрд рублей. Напомним, льготная ставка по таким кредитам не превышает 2% годовых.

Помимо этого, 269,8 млрд рублей будут направлены на субсидирование льготной ставки по кредитам, ранее выданным в рамках программы «Льготная ипотека».

В правительстве уточнили, что дополнительное финансирование необходимо в связи с повышением ключевой ставки Центробанка.

источник: ЦИАН