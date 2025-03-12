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Семейную ипотеку предлагают выдавать только по месту жительства
иллюстрация: shutterstock_1013513077 (2)

Семейную ипотеку предлагают выдавать только по месту жительства

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:18 12.03.2025

Семейную ипотеку нужно выдавать только по месту регистрации, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте РФ по демографической и семейной политике. Она считает, что действующие правила выдачи льготных кредитов ипотеки не способствуют повышению рождаемости. Матвиенко предложила пересмотреть условия предоставления семейной ипотеки.

Семейная ипотека — это важная мера поддержки, но сейчас она реализуется некорректно, отметила Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что сейчас значительная часть льготных кредитов по этой программе выдаётся в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. По её оценке, на эти регионы приходится 40% выдач по семейной ипотеке. При этом в других регионах семьи часто не имеют доступа к адресной льготной программе.

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Спикер Совфеда считает, правила выдачи семейной ипотеки следует изменить. Льготные кредиты по программе, на которую государство выделяет много средств, нужно выдавать только по месту постоянной регистрации заёмщиков.

источник: ЦИАН

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