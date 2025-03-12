Семейную ипотеку предлагают выдавать только по месту жительства

Семейная ипотека — это важная мера поддержки, но сейчас она реализуется некорректно, отметила Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что сейчас значительная часть льготных кредитов по этой программе выдаётся в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. По её оценке, на эти регионы приходится 40% выдач по семейной ипотеке. При этом в других регионах семьи часто не имеют доступа к адресной льготной программе.

Спикер Совфеда считает, правила выдачи семейной ипотеки следует изменить. Льготные кредиты по программе, на которую государство выделяет много средств, нужно выдавать только по месту постоянной регистрации заёмщиков.

источник: ЦИАН