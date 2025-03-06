Семейную ипотеку возможно расширят на семьи с одним ребёнком

Также обсуждается возможность расширения семейной ипотеки на вторичное жильё в городах с низким объёмом жилищного строительства, сообщили изданию в Минфине.

Вопрос о новом расширении семейной ипотеки подняли из-за низких продаж первичного жилья, полагает руководитель «Ипотечного бюро» Камила Фазлыева. Кроме того, на рынок повлиял пересмотр льготных ипотечных программ. Доля ипотечных сделок, которая сохраняется на рынке, недостаточна для поддержания продаж у застройщиков. Охлаждение рынка новостроек становится критичным для девелоперов, говорит эксперт. Выходом может стать расширение круга льготников. В число тех, кому доступны льготные кредиты, могут попасть семьи с одним ребёнком.

На фоне заградительных ставок по рыночной ипотеке расширение семейной ипотеки, которая сейчас является самой популярной льготной программой, может привести к значительному росту спроса на жильё, считает автор проекта TrueValue Виктор Тунев. Нынешний уровень спроса не позволяет строительной отрасли развиваться прежними темпами.

Эксперт согласен с тем, что необходимы меры по нормализации ипотечного рынка. По его мнению, проблема заключается не в охлаждении рынка. Выдачи по семейной ипотеке сейчас высокие и они будут уверенно расти. Важно, чтобы рыночные ставки нормализовались относительно ключевой ставки.

источник: ЦИАН