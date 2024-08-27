Семейную ипотеку возможно сделают «более демографичной»

Замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина согласилась с тем, что в региональных жилищных программах важно заложить демографические стимулы. К примеру, снижение ипотечной ставки при рождении в семье очередного ребёнка, помощь в погашении ипотеки либо внеипотечные способы улучшения жилищных условий.

Мутко напомнил, что ранее семейную ипотеку решили распространить на малые города, где проживает до 50 тыс. человек. По его мнению, в этом есть парадокс: при активной урбанизации рождаемость падает. При этом развивать малые города необходимо, это остаётся одной из ключевых целей.

Глава «Дом.РФ» положительно оценил отношение к ипотеке как к социальному инструменту.

источник: ЦИАН