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Семейную ипотеку возможно сделают «более демографичной»

Семейную ипотеку возможно сделают «более демографичной»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:06 27.08.2024

Семейную ипотеку нужно сделать «более демографичной», считает гендиректор института развития «Дом.РФ» Виталий Мутко. По его мнению, программа должна выступать демографическим стимулом. Он предложил доплачивать семьям средства при рождении детей либо увеличивать площадь жилья.

Замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина согласилась с тем, что в региональных жилищных программах важно заложить демографические стимулы. К примеру, снижение ипотечной ставки при рождении в семье очередного ребёнка, помощь в погашении ипотеки либо внеипотечные способы улучшения жилищных условий.

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Мутко напомнил, что ранее семейную ипотеку решили распространить на малые города, где проживает до 50 тыс. человек. По его мнению, в этом есть парадокс: при активной урбанизации рождаемость падает. При этом развивать малые города необходимо, это остаётся одной из ключевых целей.

Глава «Дом.РФ» положительно оценил отношение к ипотеке как к социальному инструменту.

источник: ЦИАН 

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