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Семейные фото исчезают с рабочих столов жителей Симферополя
фото: pikist.com

Семейные фото исчезают с рабочих столов жителей Симферополя

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:24 18.09.2024

Жители Симферополя стремятся разграничить работу и личную жизнь: фото семьи на рабочих столах сейчас практически не увидишь. В опросе сервиса SuperJob приняли участие офисные работники, состоящие в браке, из Симферополя.

Фотографии постепенно перекочевали в память смартфонов, и их присутствие на рабочих столах стало редкостью. Лишь 10% жителей Симферополя , работающих в офисах, держат семейные фотографии на своем рабочем месте. Интересно, что женщины чуть чаще оставляют семейные снимки на своих столах. Однако, чем выше доход у человека, тем реже можно встретить у него семейные фотографии на рабочем месте. В основном это объясняется прагматичным подходом: «Рабочее место предназначено для компьютера и документов, а не для личных вещей», — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Время проведения: 12 августа — 13 сентября 2024 года

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