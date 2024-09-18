Семейные фото исчезают с рабочих столов жителей Симферополя

Жители Симферополя стремятся разграничить работу и личную жизнь: фото семьи на рабочих столах сейчас практически не увидишь. В опросе сервиса SuperJob приняли участие офисные работники, состоящие в браке, из Симферополя.

Фотографии постепенно перекочевали в память смартфонов, и их присутствие на рабочих столах стало редкостью. Лишь 10% жителей Симферополя , работающих в офисах, держат семейные фотографии на своем рабочем месте. Интересно, что женщины чуть чаще оставляют семейные снимки на своих столах. Однако, чем выше доход у человека, тем реже можно встретить у него семейные фотографии на рабочем месте. В основном это объясняется прагматичным подходом: «Рабочее место предназначено для компьютера и документов, а не для личных вещей», — отмечают в пресс-службе сервиса.