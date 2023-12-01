Семьи, которые не использовали материнский капитал, получат индексацию на 7,5%

С 1 февраля 2024 года Отделение Социального фонда России по г.Севастополю повысит сумму материнского капитала всем семьям, которые пока не воспользовались им. Индексацию на 7,5% также получат родители, сохранившие часть средств на сертификате. Чем больше неиспользованная сумма, тем выше будет прибавка после индексации.

Максимальное повышение ждет те севастопольские семьи, которые пока ни разу не распоряжались сертификатом. Для них сумма вырастет сразу на 44 тыс. рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат, увеличение составит уже 58 тыс. рублей. Родители, сохранившие часть материнского капитала, также вправе рассчитывать на индексацию. Если после всех распоряжений у семьи осталось, например, 375 тыс. рублей, именно эта сумма и будет увеличена в феврале следующего года на 7,5%. В результате семья сможет распорядиться более высокими средствами в размере 403 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о сумме неизрасходованного материнского капитала доступна севастопольским родителям на портале госуслуг. Соответствующий сервис Социального фонда (https://esia.gosuslugi.ru/login/) позволяет всегда иметь под рукой актуальные данные о средствах, которые семья может направить на существующие направления программы.

Напомним, что по ее условиям материнский капитал подлежит индексации раз в год на уровень фактической инфляции. Согласно прогнозу Минэкономразвития, она составит 7,5% к концу этого года. С 1 февраля 2024 года размер маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 631 тыс. рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребенка вырастет до 833,8 тыс. рублей.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю