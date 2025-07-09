Семьи Крыма могут принять участие в конкурсе «Это у нас семейное»

Крымские семьи могут принять участие в конкурсе «Это у нас семейное». Во втором сезоне проекта уже зарегистрировались 1119 крымчан, это 334 семьи. Главный приоритет для участников второго сезона конкурса «Это у нас семейное» – семья, они гордятся своей страной и ее достижениями, а важными ценностями считают дом и семейный очаг. Об этом рассказали на пресс-конференции, состоявшейся в День семьи, любви и верности 8 июля. В 2025 году самый народный конкурс президентской платформы «Россия – страна возможностей» стал частью национального проекта «Семья».

Как заявил на пресс-конференции первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, на второй сезон конкурса зарегистрировались уже 105 тысяч человек в составе семейных команд. Кириенко напомнил, что конкурс проводится по прямому поручению Президента России Владимира Путина, который сразу предсказал: этот проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» будет самым массовым. Так и произошло – в первом сезоне приняли участие около 600 тысяч человек со всей страны. Также Председатель Наблюдательного совета конкурса рассказал, что по решению Президента во втором сезоне конкурса будет почти в два раза больше победителей. Они получат 60 сертификатов на улучшение жилищных условий, а финалисты отправятся в семейные путешествия.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, член Наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей» Татьяна Голикова в видеообращении отметила, что задания конкурса способствуют формированию семейных ценностей и укреплению российских семей.

Дистанционный этап в новом сезоне доступен с первого дня регистрации, после создания семейного аккаунта и записи на сезон участникам открываются обязательные задания – это съемка видеовизитки и заполнение анкет об истории, традициях, интересных фактах о своей семье. После их выполнения семьям предлагается проявить себя в тематических заданиях (например, спортивные, творческие, посвященные темам культуры, истории, семейных традиций), которые открываются каждую неделю. Некоторые задания – авторские, их предлагают лично члены Наблюдательного совета, в состав которого входят известные семьянины, – деятели искусства и культуры, государственные и общественные деятели.

Старт второго сезона конкурса «Это у нас семейное» был дан 27 мая 2025 года на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей». Тогда Президент России Владимир Путин поддержал запуск и отметил успехи проекта. Второй сезон конкурса посвящен теме культурного кода России. Регистрация семейных команд доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

источник: по информации пресс-службы Президентской платформы «Россия – страна возможностей»