Семьи погибших и пострадавшие в результате атаки украинских БПЛА в Форосе получат денежные выплаты
источник фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Семьи погибших и пострадавшие в результате атаки украинских БПЛА в Форосе получат денежные выплаты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:22 22.09.2025

Семьям погибших и пострадавшим при ударе вражеских беспилотных летательных аппаратов в районе пгт Форос муниципального округа Ялта будут направлены денежные выплаты. Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Как подчеркнул Сергей Аксёнов, материальная помощь в размере 1,5 млн рублей будет выплачена семьям погибших. Также будут осуществлены выплаты пострадавшим: получившим тяжкий вред здоровью и ранения средней степени тяжести – 600 тыс. рублей, получившим легкие травмы – 300 тыс. рублей.

Сергей Аксёнов еще раз выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

СПРАВКА. По последним данным, в результате атаки вражеских БПЛА в районе пгт Форос, произошедшей в ночь на 22 сентября 2025 года, погибли три человека, еще шестнадцать получили ранения. Министерство обороны Российской Федерации охарактеризовало удар как преднамеренную террористическую атаку, совершенную киевским режимом, по гражданским объектам на территории Республики Крым.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 9

