Семьи Севастополя могут получить выплату на жилье быстрее и проще

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева было принято решение о том, чтобы дать тем молодым семьям, где один или оба супруга принимали или принимают участие в СВО, первоочередное право на выплату для приобретения или строительства жилья.

Ранее такой приоритет касался только многодетных семей.

Кроме того, упростили процесс подачи документов: заявление на признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий теперь можно подать через МФЦ, а на получение самой выплаты – в электронной форме через «Госуслуги».

Также срок перечисления средств на счет получателя сократили с 5 до 3 рабочих дней. А если свидетельство о праве на выплату было утеряно или испорчено, его дубликат выдадут всего за 10 рабочих дней (вместо 30).

Молодой семьей считаются лица, состоящие в браке (в том числе воспитывающие детей), или единственный родитель (усыновитель) с детьми, возраст которых не превышает 35 лет.

В этому году 9 молодых семей Севастополя получат финансовую поддержку на приобретение или строительство собственного жилья.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя