Семьи Севастополя продолжают пользоваться мерами соцподдержки по нацпроекту «Семья»

В Севастополе продолжается реализация национального проекта «Семья». Одним из ключевых направлений работы является деятельность отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Оно функционирует на базе Центра социальной помощи семье и детям.
Задача отделения — оказание комплексной социальной, психологической и юридической помощи женщинам, находящимся на поздних сроках беременности и/или воспитывающим детей до 18 лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Поддержка осуществляется как в стационарной, так и в полустационарной форме.
Одной из получательниц помощи стала молодая мама Виктория, у которой месяц назад родился сын Елисей. Специалисты отделения и представители АНО «Спаси жизнь» оперативно откликнулись на ее ситуацию и оказывают содействие в уходе и воспитании ребенка.
Основной нашей задачей является создание условий для максимальной социально-психологической реабилитации и адаптации мам. В отделении предоставляются необходимые социально-бытовые, медицинские, психологические, педагогические и юридические услуги. Виктория регулярно работает с психологом и специалистом по работе с семьей, получает консультации по вопросам воспитания ребенка. Благодаря нацпроекту «Семья» она пользуется услугами «Социальная няня» и прокатом предметов первой необходимости для новорожденных. Сегодня услугой няни воспользовалась 31 семья, а услугой проката — 771 семья. Наши специалисты работают в женских консультациях, роддомах и детских поликлиниках, информируя и консультируя мам о доступных мерах поддержки, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заведующую отделением помощи женщинам Центра социальной помощи семье и детям Юлию Гашеву.
Право на получение услуги «Социальная няня» имеют молодые семьи, постоянно проживающие в Севастополе, где оба супруга или единственный родитель в возрасте до 35 лет включительно воспитывают детей до трех лет и относятся к одной из категорий:
- одинокие матери;
- семьи, в которых один или оба родителя обучаются очно;
- многодетные семьи;
- малоимущие семьи;
- семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Услуга «Прокат предметов первой необходимости для новорожденных» предоставляется молодым семьям, постоянно проживающим в Севастополе, где родители в возрасте до 35 лет воспитывают детей до 1,5 лет и относятся к следующим категориям:
- одинокие матери;
- семьи, в которых один или оба родителя обучаются очно в Севастополе;
- многодетные семьи;
- семьи с детьми-инвалидами до 1,5 лет;
- малоимущие семьи и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Предметы предоставляются на срок до шести месяцев, с возможностью продления при необходимости.
Для оформления услуг и консультаций жители могут обращаться в отделения Центра социальной помощи семье и детям по адресам:
- ул. Пушкина, д. 18
- ул. Н. Музыки, д. 30
- ул. Курчатова, д. 11
- ул. Умрихина, д. 3
- ул. Льва Толстого, д. 32
- ул. Пожарова, д. 28-а
Режим работы: понедельник–четверг — с 8:00 до 17:00, пятница — с 8:00 до 15:45.
Контактный телефон: 54-21-99.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя