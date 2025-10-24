Семьи Севастополя продолжают пользоваться мерами соцподдержки по нацпроекту «Семья»

В Севастополе продолжается реализация национального проекта «Семья». Одним из ключевых направлений работы является деятельность отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Оно функционирует на базе Центра социальной помощи семье и детям.

Задача отделения — оказание комплексной социальной, психологической и юридической помощи женщинам, находящимся на поздних сроках беременности и/или воспитывающим детей до 18 лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Поддержка осуществляется как в стационарной, так и в полустационарной форме.

Одной из получательниц помощи стала молодая мама Виктория, у которой месяц назад родился сын Елисей. Специалисты отделения и представители АНО «Спаси жизнь» оперативно откликнулись на ее ситуацию и оказывают содействие в уходе и воспитании ребенка.

Основной нашей задачей является создание условий для максимальной социально-психологической реабилитации и адаптации мам. В отделении предоставляются необходимые социально-бытовые, медицинские, психологические, педагогические и юридические услуги. Виктория регулярно работает с психологом и специалистом по работе с семьей, получает консультации по вопросам воспитания ребенка. Благодаря нацпроекту «Семья» она пользуется услугами «Социальная няня» и прокатом предметов первой необходимости для новорожденных. Сегодня услугой няни воспользовалась 31 семья, а услугой проката — 771 семья. Наши специалисты работают в женских консультациях, роддомах и детских поликлиниках, информируя и консультируя мам о доступных мерах поддержки, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заведующую отделением помощи женщинам Центра социальной помощи семье и детям Юлию Гашеву.

Право на получение услуги «Социальная няня» имеют молодые семьи, постоянно проживающие в Севастополе, где оба супруга или единственный родитель в возрасте до 35 лет включительно воспитывают детей до трех лет и относятся к одной из категорий: