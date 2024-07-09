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Семьи Севастополя стали участниками турнира по фиджитал-спорту

Семьи Севастополя стали участниками турнира по фиджитал-спорту

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:12 09.07.2024

В новом фиджитал-центре прошёл семейный фиджитал-турнир, посвящённый празднованию Дня семьи, любви и верности в Севастополе.

Я очень рад, что с каждым годом в нашем Городе-Герое увеличивается количество семей, которые активно принимают участие в наших спортивных мероприятиях и ежегодных акциях, а также занимаются физической культурой и спортом на наших новых стадионах, физкультурно-оздоровительных комплексах открытого типа и спортивных площадках, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Сергея Резниченко.

Семейные команды состязались в дисциплинах по мини-футболу, киберспорту и баскетболу. Призовые места распределились следующим образом.

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Мини-футбол:

1 место – команда «Цветочек»;
2 место – команда «Радуга»;
3 место – команда «Атлант».

Баскетбол:

1 место – команда «Брусника»;
2 место – команда «Мечта»;
3 место – команда «Армата».

Мир танков:

1 место – команда «Три танкиста»;
2 место – команда «Нубмастер»;
3 место – команда Matrics.

Семьи Севастополя стали участниками турнира по фиджитал-спорту Семьи Севастополя стали участниками турнира по фиджитал-спорту Семьи Севастополя стали участниками турнира по фиджитал-спорту Семьи Севастополя стали участниками турнира по фиджитал-спорту Семьи Севастополя стали участниками турнира по фиджитал-спорту Семьи Севастополя стали участниками турнира по фиджитал-спорту Семьи Севастополя стали участниками турнира по фиджитал-спорту

Мероприятие реализовано в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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