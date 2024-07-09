Семьи Севастополя стали участниками турнира по фиджитал-спорту

В новом фиджитал-центре прошёл семейный фиджитал-турнир, посвящённый празднованию Дня семьи, любви и верности в Севастополе.

Я очень рад, что с каждым годом в нашем Городе-Герое увеличивается количество семей, которые активно принимают участие в наших спортивных мероприятиях и ежегодных акциях, а также занимаются физической культурой и спортом на наших новых стадионах, физкультурно-оздоровительных комплексах открытого типа и спортивных площадках, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Сергея Резниченко.