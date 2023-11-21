Семинар ФНП: этические стандарты профессиональной деятельности нотариуса

Руководители нотариальных палат субъектов РФ, а также председатели и члены профильных комиссий собрались в Москве на семинаре по применению Кодекса профессиональной этики нотариусов в РФ.

Нотариальное сообщество города Севастополя на этом мероприятии представляла нотариус Наталья Кирюхина.

Соблюдение единых этических требований — необходимая мера для нотариата как социально значимого института, играющего важную роль в регулировании гражданских правоотношений, — отметил в своем приветственном слове к участникам семинара президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Важным шагом в укреплении этических основ нотариальной деятельности в РФ стало принятие в 2015 году Кодекса профессиональной этики нотариусов в РФ. Кодекс впервые законодательно зафиксировал понятие профессиональной этики нотариуса именно как нормы, установил правила профессионального поведения, определил четкий перечень мер дисциплинарной ответственности и порядок их применения. Позднее Кодекс был дополнен положениями, регулирующими поведение нотариусов во внеслужебное время, а также в публичном поле. Был уточнен состав дисциплинарных проступков и урегулировано делопроизводство в отношении дисциплинарной ответственности лица, временно замещающего нотариуса.

На сегодняшний день Кодекс профессиональной этики нотариусов в РФ — это сбалансированный документ, который, с одной стороны, обеспечивает рамки и механизмы соблюдения профессиональной этики, а с другой — четко и эффективно выстраивает систему защиты прав нотариусов, — подчеркнул Константин Корсик.

Как отметила председатель Комиссии ФНП по профессиональной этике Ольга Сердюкова, этические стандарты работы нотариуса делятся на четыре группы: информационные, финансовые, территориальные и коммуникативные. В частности, они касаются соблюдения требований о страховании профессиональной ответственности нотариуса, совершения нотариальных действий в пределах своего нотариального округа, норм делового общения и др.

При этом, как заметил председатель Совета молодых нотариусов Сергей Поляков, ключевым, в том числе в части этики, принципом является публично-правовой статус профессии нотариуса. Именно он определяет нормы поведения нотариуса как в служебное, так и во внеслужебное время, правила присутствия нотариуса в публичном поле, в том числе в социальных сетях, его участия в тех или иных общественных организациях.

На судебной практике по применению Кодекса профессиональной этики нотариусов в РФ остановилась в своем выступлении зампредседателя Комиссии ФНП по этике Елена Афанасьева. Спикер подчеркнула, что Кодекс принят в соответствии с требованиями законодательства о нотариате и имеет статус корпоративного нормативного акта, что также подтверждается судебной практикой.

Подробно обсудить практические вопросы применения отдельных норм Кодекса этики участники семинара смогли в ходе круглого стола с членами профильной комиссии ФНП. Также в рамках семинара слушатели прошли тренинг по психологии делового общения, организованный ведущим научным сотрудником Психологического института Российской академии образования Мариной Мдивани

источник: Нотариальная палата Севастополя