Семья, дача, европейские города: россияне рассказали о своём идеальном путешествии на Новый год

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какое путешествие россияне считают идеальным на новогодние праздники. В опросе, прошедшем на
Примерно каждый четвёртый опрошенный, очевидно, придерживается мнения, что Новый год — это семейный праздник. Для 27% респондентов идеальным новогодним путешествием оказалась поездка домой, к родственникам или друзьям. Ещё 14% хотели бы отправиться отдыхать на дачу или в деревню. Погулять по европейским городам на новогодние праздники мечтают 16% опрошенных. В сумме 17% хотели бы отправиться на море: 4% идеальными направлениями считают Сочи, Калининград и Крым, а 13% мечтают о тёплых морях на Новый год, они хотят на Мальдивы, в Объединённые Арабские Эмираты или Египет, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Ещё 9% признались, что идеально было бы уехать куда-нибудь подальше: в Австралию, Америку или Юго-Восточную Азию.
В горы хотят 10% опрошенных. Причём 7% выбирают российские направления: Кавказ, Урал, Хибины, Камчатку, Алтай. А ещё 3% принципиально хотят на зарубежные горнолыжные курорты.
Загородный отель с баней, SPA и новогодней программой идеальным новогодним путешествием считают 7% опрошенных.
Результаты опроса «Ваше идеальное путешествие на Новый год?»
- 27% — Домой, к родственникам или друзьям
- 16% — В Европу погулять по городам
- 14% — На дачу или в деревню
- 13% — На тёплое море: Египет, ОАЭ, Мальдивы
- 9% — Куда-нибудь подальше: Австралия, Америка или Юго-Восточная Азия
- 7% — В горы по России: Кавказ, Урал, Хибины, Камчатка, Алтай
- 7% — Загородный отель с баней, SPA и новогодней программой
- 4% — На море, но не купаться: Сочи, Калининград, Крым
- 3% — На горнолыжные курорты, но обязательно за рубеж
Пока, по данным продаж Туту.ру, на бронирования по России у самостоятельных путешественников приходится 91,5%, год назад этот показатель был равен 98,5%. А в допандемийное время на бронирования по России в период новогодних праздников приходилось 75-77%.
Больше всего перелётов запланировано по направлению Москва — Сочи. Доля этого маршрута выросла с 4,7% до 5,9% за два года. Средний чек сейчас на 16% ниже, чем до пандемии: он сократился с 13 970 до 11 754 рублей за перелёт туда-обратно. По сравнению с прошлым годом средний чек также ниже — на 7%.
На втором месте по популярности направление Москва — Симферополь. Доля этого направления сопоставима с лидером рейтинге и составляет 5,6%. Средний чек восстановился до уровня до пандемии и составляет 10 569 рублей в обе стороны. Следующий по востребованности маршрут — это направление Москва — Калининград. За перелёт по нему платят в среднем 9 877 рублей туда-обратно, это на 5% меньше, чем до пандемии.Также в топ-10 самых популярных внутренних авианаправлений на новогодние праздники вошли маршруты Москва — Минеральные Воды, Москва — Краснодар, Москва — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Краснодар, Москва — Мурманск, Москва — Екатеринбург и Москва — Уфа.
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