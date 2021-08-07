 Семьям юных спортсменов компенсируют часть расходов на занятия спортом

Завершаются летние олимпийские Игры в Токио. Установлены новые рекорды, завоеваны награды. Состязания такого уровня – это спорт высших достижений, но свой путь к триумфу все призеры начинают с обычных секций и кружков. Тут формируются их характер, бойцовские качества, воля к победе. В Крыму, по данным министерства спорта РК, 1 741 спортшкола и организация, где занимаются 471 806 человек. Тут мальчишкам и девчонкам прививают уважение к честной и бескомпромиссной борьбе, здоровому образу жизни и любовь к родине.

Я родился в Симферополе, начал заниматься спортом в 2003 году, — рассказал многократный чемпион мира по армрестлингу Артем Тайнов. — До пятого класса занимался дзюдо.

Условия для развития спорта в Крыму есть и становятся лучше. В первую очередь, я имею в виду, финансирование. Я сам работаю в детской спортивной школе №2 (профильная школа бокса). Нам приобретают хорошие тренажеры. Руководство сотрудничает с Минспортом республики, и мы заказываем новое оборудование, которое нам привозят. И как каждому тренеру, профессионалу, мне бы хотелось, чтоб вкладывалось еще больше средств.

Чтобы воспитать будущих чемпионов, мотивировать их родителей, лидеры общественных организаций, опытные педагоги предлагают свои меры поддержки спортивных школ. Например, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в четверг, 5 августа, заявила о расширение действия системы по возврату подоходного налога. Родители детей, которые занимаются в спортивных организациях имеют право оформить налоговый вычет с 1 января 2022 года.

Это отдельная, большая программа, которую мы точно будем развивать, потому что считаем, что спорт должен быть массовым и доступным для всех детей. Важно, чтобы родители смогли сделать вычет за занятия в спортивных секциях, – сказала Елена Шмелева.

По материалам Центра управления регионом РК.