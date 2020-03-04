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Материнский капитал в Крыму семьи в основном тратят на улучшение жилищных условий

Семьям с детьми предоставлены новые возможности получения и использования маткапитала

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:24 04.03.2020

С середины апреля 2020 года ПФР приступает к проактивной выдаче сертификатов. То есть после появления ребенка маткапитал будет оформлен автоматически, и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом.

ПФР напоминает, что семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года появился первенец, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей.

Для семей, в которых с 2020 года появился второй или последующий ребенок, материнский капитал составит 616 617 рублей.

Начиная с 2021 года сокращаются сроки на выдачу сертификата (не больше пяти рабочих дней), на рассмотрение заявки о распоряжении средствами (не больше десяти рабочих дней). В 2020 году это пятнадцать рабочих дней и один месяц соответственно.

Также появилась возможность:

  • более оперативного направления материнского капитала на погашение кредитов — соответствующее заявление теперь можно подавать непосредственно в банк, без обращения в ПФР;
  • использовать материнский капитал для строительства жилого дома на садовом участке.

Источник: Нотариальная палата Севастополя

Семьям с детьми предоставлены новые возможности получения и использования маткапитала

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