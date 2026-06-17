Семья Давыденко из Севастополя — победители конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья»

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» 2026 победителем в номинации «Многодетная семья» стала семья Давыденко. Супруги Петр и Ольга воспитывают троих дочерей — Варвару, Серафиму и Аглаю. История их семьи началась необычно. В студенческие годы Ольга училась на факультете журналистики. Однажды ее направили освещать праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности.

В тот день я загадала желание: встретить хорошего мужа и родить много детей. А уже вскоре встретила своего Петра. Главное во взаимоотношениях — не думать только о себе, не быть эгоистом. Мы точно знаем, что многодетная семья — это не сложно, а большое счастье. Для меня семья — это мир, забота и любовь во всей их полноте, — рассказывает Ольга Давыденко.

Глава семьи — врач в третьем поколении, ортопед-травматолог, ветеран специальной военной операции. Он оказывает медицинскую помощь не только в Севастополе, но и в районах, где она особенно востребована, регулярно выезжая в служебные командировки.

Для нас традиции — это возможность быть вместе, знать, чем живет каждый член семьи, уметь говорить и слышать друг друга. Мы, как и все семьи, можем уставать, спорить и не всегда быть идеальными. Но семья всегда была и остается нашим главным жизненным приоритетом. В конкурсе «Семья года» мы участвовали с большим удовольствием. Готовились все вместе, получили много положительных эмоций. Для нас эта победа — большая честь, — поделился Петр Давыденко.

Несмотря на насыщенный график, супруги уделяют большое внимание воспитанию детей и стараются с раннего возраста прививать им полезные привычки, любовь к спорту и активному образу жизни. Семья Давыденко много времени проводит вместе. Они занимаются спортом, катаются на лыжах и велосипедах, играют в волейбол, путешествуют по Крыму, участвуют в конкурсах и семейных мероприятиях.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя