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Семья из Севастополя отправляется в Томск на Всероссийский фестиваль ГТО

Семья из Севастополя отправляется в Томск на Всероссийский фестиваль ГТО

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:24 19.08.2024

Менее чем через неделю в Томске стартует Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд. Севастополь на этом масштабном событии будет представлять семья Сосновских, которая заняла первое место на региональном этапе соревнований.

Региональный этап Всероссийского фестиваля ГТО среди семей прошёл 6 июля в преддверии Дня семьи и верности. Соревнования собрали самых спортивных и сплочённых представителей города, готовых показать свою физическую подготовку и командный дух. За право участвовать в финале боролись десятки семей, но лишь одной удалось заслужить почётное первое место и право представлять Севастополь на Всероссийском уровне. На региональном этапе семьи соревновались в таких испытаниях, как наклон вперёд, поднимание туловища из положения лёжа, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, подтягивание, бег на различные дистанции и прыжок в длину. По итогам соревнований второе место заняла семья Высоцких, а третье – семья Васиных, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Победителем регионального этапа стала семья Сосновских, которой предстоит отправиться в Томск, чтобы представить наш город на Всероссийском фестивале ГТО. В финале, который пройдёт 22 августа, их ждут серьезные испытания наряду с командами из других регионов России. Всего в фестивале примут участие 54 семьи – это 216 человек, прошедших отборочные этапы по всей стране.

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Семья из Севастополя отправляется в Томск на Всероссийский фестиваль ГТО Семья из Севастополя отправляется в Томск на Всероссийский фестиваль ГТО

Фестиваль в Томске обещает стать не только спортивным событием, но и настоящим праздником единства и семейных ценностей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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