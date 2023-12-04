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Семья отравилась угарным газом. Прокуратура проводит проверку

Семья отравилась угарным газом. Прокуратура Крыма проводит проверку

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 13:39 04.12.2023

По поручению прокурора Крыма Олега Камшилова организована проверка в связи с поступившим сообщением об отравлении граждан угарным газом. Об этой трагедии в селе Укромное Симферопольского района — ЗДЕСЬ.

На место происшествия с целью координации действий оперативных служб выехал прокурор Симферопольского района Сергей Зайцев.

Прокуратурой организована проверка в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, кроме того будет дана оценка соблюдению требований жилищного законодательства, в том числе своевременного обследования дымоходов и вытяжных вентиляционных шахт, — сообщили в крымской прокуратуре.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

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Семья отравилась угарным газом. Прокуратура Крыма проводит проверку

Фото: прокуратура РК.

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