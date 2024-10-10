Сенатор Артем Шейкин: продающиеся в России смартфоны полностью безопасны, а у YouTube есть будущее

Деятельность «белых хакеров» в России могут легализовать — они помогут крупным компаниям искать уязвимости в системах информационной безопасности. Соответствующий законопроект разработали в Совете Федерации, рассказал «Парламентской газете» член Комитета палаты по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. Он также назвал причины, по которым в нашей стране могут заблокировать YouTube и популярные зарубежные мессенджеры, и рассказал о правилах выбора безопасных смартфонов.

— Артем Геннадьевич, расскажите о подготовленном законопроекте о поиске уязвимости и оценке уровня защищенности объектов информационной инфраструктуры.

— Условно мы называем этот документ законопроектом о «белых хакерах». Он легализует деятельность по поиску уязвимостей и оценке защищенности информационных систем. Это происходит и сейчас, но делается на грани законности. Минцифры уже объявляло конкурс на проведение таких работ, так называемый багбаунти, он вызвал большой интерес со стороны компаний.

Крупный бизнес периодически заказывает такую услугу. Так называемые белые хакеры внедряются в информационную инфраструктуру компании, пытаются ее взломать, тем самым отыскивая уязвимости и проблемы. На основании этих данных вносятся изменения в систему защиты, чтобы не позволить реальным преступникам в будущем ее пробить. Задача законопроекта сформировать понятийный аппарат и сделать эту работу легальной и понятной всем заинтересованным сторонам.

— Кто будет отвечать за утечку важной информации и персональных данных?

— За кибератаки всегда ответственны те, кто их осуществляет, то есть преступники. Но сейчас прорабатывается введение ответственности для компаний, которые не смогли эффективно защититься от кибервоздействий. На рассмотрении Госдумы находится наш совместный законопроект, предусматривающий как административную ответственность в виде штрафов, в том числе оборотных, так и уголовную. Самое серьезное наказание будет введено за продажу персональных данных людей, в том числе биометрических. Рассчитываю, что в осеннюю сессию этот законопроект будет принят.

— Какое будущее у YouTube в России?

— Я верю в лучшее — в то, что будущее у сервиса в нашей стране есть. Но наша задача — чтобы YouTube работал в рамках российского законодательства. Если ресурс не будет соблюдать наши законы, то места ему здесь нет. Такие примеры уже есть, когда сервисы попадают под запрет и блокировку.

YouTube — мощный ресурс, где давно сложилась мощная экосистема, сформированы понятные условия и параметры для блогеров, для зрителей. Но наши платформы наступают на пятки зарубежным сервисам. Тот же Rutube отлично работает, как и приложение «VK видео», в которых есть практически тот же контент, что и в YouTube. Просто мы еще не перестроились.

— Получится ли отказаться от иностранных мессенджеров?

— Вопрос о полном отказе от зарубежных мессенджеров сейчас не стоит. Дело в том, что у нас сейчас нет сильных продуктов, которые бы могли составить конкуренцию популярным платформам. Они набирают обороты, но пока количество пользователей совсем невелико. Повторюсь, как и в случае с YouTube, если зарубежные компании не будут соблюдать российские законы, их продукты могут быть заблокированы. Я очень надеюсь, что этого не произойдет, но в случае чего нам будет чем ответить — наши технари способны создать достойные продукты, что они не раз демонстрировали. Будем двигаться по пути технологического суверенитета, тем более что у нас перед глазами Китай, создавший свой мессенджер WeChat, который популярен по всему миру.

— Как обезопасить россиян от возможной детонации мобильных устройств?

— Сразу развею опасения: с телефонами и другими гаджетами, которыми пользуются россияне, сделать подобное невозможно. Что касается произошедшего в Ливане, то это была специальная операция и целенаправленная атака с помощью оборудования, где была заранее заложена взрывчатка. Тем не менее смартфоны и другую технику лучше покупать в проверенных крупных магазинах, а не на рынке или тем более с рук. Ряд зарубежных компаний ушли с нашего рынка, но в магазинах по-прежнему можно найти практически весь спектр техники. Здесь важен пограничный контроль на предмет проверки смартфонов на наличие несвойственного программного обеспечения и других особенностей.

— Нуждается ли в законодательном регулировании сфера видеоигр?

— Знаю об инициативе депутатов выдавать играм прокатные удостоверения и ввести маркировку. Это правильное направление: мы точно должны фильтровать контент, доступ к которому имеет молодежь. Точно не должно быть в играх пропаганды того, что в нашей стране запрещено. Но делать это нужно мягко и очень аккуратно, потому что производство игр в нашей стране пока еще на начальной стадии. Если ввести ограничения в отношении российских компаний, они станут менее конкурентными. Перспективы у этой сферы хорошие, но важно не зарегулировать отрасль. И даже наоборот, поддержать наших ребят, чтобы они смогли создавать такие игры, которыми бы заинтересовались люди из других стран. Таким образом мы смогли бы распространить нашу культуру, наш национальный код на весь мир.

источник: «Парламентская газета»

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