Сенатор: мы решим проблему воды в Крыму, хотят этого на Украине и за океаном или нет

Член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Ольга Ковитиди, комментируя ситуацию с водой Nation News , подчеркнула, что вопрос воды в Крыму будет решен, хотят этого на Украине и за океаном или нет.

В республике предпринимается целый ряд мер для стабилизации ситуации. Сегодня существует достаточное количество программ по бурению новых скважин, строительству новых водозаборов и каналов. Однако вопрос воды остается для республики острым. Да, мы впервые за 150 лет видим такую сильную засуху, как в этом году, но Крым всегда был вододефицитным регионом, поэтому эта проблема будет решаться при любой погоде, и решаться комплексно – путем долгосрочного планирования. Такие меры уже в республике предприняты совместно с федеральным центром, — сказала Ковитиди.

Что касается звучащих в Киеве из-за океана заявлений по поводу проблем с водой в Крыму, то, как отметила сенатор, это всего лишь желание ряда политиков заработать себе на этой теме политические дивиденды.

Перманентные призывы из-за океана и с Украины, которые сегодня ряд политиков высказывают относительно Крыма и воды на полуострове, говорят лишь о том, что они на подобной проблеме пытаются заработать себе какие-то политические дивиденды. Мы решим вопрос воды в Крыму, хотят этого на Украине и за океаном или нет. От них это не зависит. Это наш вопрос, — подчеркнула Ковитиди.

Будут ли обращения в международные суды? Сенатор от Крыма уверена: будут. По ее словам, доступ к воде — это общецивилизационное требование, которое Украина нарушила, перекрыв Северо-Крымский канал, обеспечивавший до 85 процентов потребности полуострова в пресной воде.

Лишив республику воды, украинская власть обезводила и семьи своей украинской диаспоры, живущей в Крыму, и крымских татар, о которых они якобы так пекутся на внешнеполитических площадках, и все остальные народности полуострова, — пояснила Ковитиди.

Она также добавила, что в результате такой политики киевских властей страдает экология и самой Украины.

На территории Украины нарастает экологическая катастрофа в результате того, что Северо-Крымский канал перекрыт с 2014 года, — рассказала сенатор. — Идёт засаливание плодородной земли, а канализационные стоки попадают в подземные грунтовые воды из-за переизбытка воды в канале на территории Украины.

Таким образом, отмечает Ольга Ковитиди, необходимо определить сумму ущерба, который причинён не только Республике Крым, но и самой Украине в результате водной блокады полуострова, которая является частью антироссийской стратегии Запада.