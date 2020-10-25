Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом нового типа и госпитализирована в Москве, ее состояние удовлетворительное. Об этом в воскресенье сообщила ТАСС сама сенатор.

«Ковид» решил свалить и Ковитиди. Наши российские врачи лучшие в мире. В этом я убеждаюсь каждый день, находясь в красной зоне, — сказала Ольга Ковитиди.

Сенатор призвала всех не пренебрегать своей безопасностью в период пандемии.

Индивидуальная защита на первом месте. Маска и ее смена каждые два часа, очки, перчатки, дистанция. Дезинфекция обуви, вещей, поверхности. Банальные вещи спасают ежедневно жизни миллионов людей, — добавила Ковитиди.

Источник, близкий к сенатору, уточнил, что Ковитиди чувствует себя удовлетворительно.

Критического состояния, естественно, никакого нет, — добавил собеседник.

58-летняя Ковитиди с 15 апреля 2014 года является членом Совета Федерации от исполнительной власти Республики Крым. В 2006-2014 годах — депутат крымского парламента, с 28 февраля по 26 марта 2014 года — зампредседателя Совета министров Крыма.