Сенатор от Крыма призвал обеспечить Энергодар генераторами и построить новые ЛЭП

Город Энергодар в Запорожской области нужно обеспечить генераторами и построить новые линии электропередачи для организации стабильного энергоснабжения. Об этом заявил ТАСС член комитета по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

Энергодару помогать должна вся Россия и Республика Крым в том числе, так, как нам помогали в свое время, когда мы воссоединились с Россией, и генераторы везли со всех регионов. <…> Сразу всех генераторами обеспечить нельзя, но в том, что это будет происходить по нарастающей и в том, что в конце концов жители Энергодара будут с электричеством, я в этом уверен. Кроме того, я так понимаю, что будут строиться и соответствующие линии электроснабжения.

Он также не исключил, что Республика Крым может поделиться электроэнергией, которая вырабатывается на полуострове.

На сегодняшний день <…> у Крыма достаточно большие собственные генерации. И тот же самый Крым может помогать этим регионам. <…> Сделать это в один день, неделю или месяц сложно. Но за два-три месяца, [я уверен], это все будет решено, — отметил сенатор.

Напомним, накануне ВСУ ударили дронами-камикадзе по подстанции «Радуга» ЗАЭС. Итог атаки: значительная часть Энергодара находится без света и воды.