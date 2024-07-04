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Сенатор от призвал обеспечить Энергодар генераторами и построить новые ЛЭП
фото: pikist.com

Сенатор от Крыма призвал обеспечить Энергодар генераторами и построить новые ЛЭП

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:08 04.07.2024

Город Энергодар в Запорожской области нужно обеспечить генераторами и построить новые линии электропередачи для организации стабильного энергоснабжения. Об этом заявил ТАСС член комитета по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

Энергодару помогать должна вся Россия и Республика Крым в том числе, так, как нам помогали в свое время, когда мы воссоединились с Россией, и генераторы везли со всех регионов. <…> Сразу всех генераторами обеспечить нельзя, но в том, что это будет происходить по нарастающей и в том, что в конце концов жители Энергодара будут с электричеством, я в этом уверен. Кроме того, я так понимаю, что будут строиться и соответствующие линии электроснабжения. 

Он также не исключил, что Республика Крым может поделиться электроэнергией, которая вырабатывается на полуострове.

На сегодняшний день <…> у Крыма достаточно большие собственные генерации. И тот же самый Крым может помогать этим регионам. <…> Сделать это в один день, неделю или месяц сложно. Но за два-три месяца, [я уверен], это все будет решено, — отметил сенатор.

Напомним, накануне ВСУ ударили дронами-камикадзе по  подстанции «Радуга» ЗАЭС. Итог атаки: значительная часть Энергодара находится без света и воды.

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источник: ТАСС
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