Сенатор от Севастополя – о законодательном обеспечении поправок в Конституцию

Поправки в Основной закон страны коснутся различных сфер, поэтому партия должна наполнить их конкретным содержанием и сделать так, чтобы все решения работали на местах. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Генсовета партии.

Это начало новой большой работы по законодательному обеспечению поправок. Она уже стартовала. Символично, что один из первых законопроектов подготовлен членами «Единой России» и касается защиты территориальной целостности нашей страны. Всего же предстоит принять около 100 законов на федеральном уровне и, по оценке специалистов, порядка 600 законов и внесений изменений в уставы субъектов РФ на региональном уровне. Именно на «Единой России» лежит основная ответственность за этот результат, — отметил Андрей Турчак.

Законодательные изменения коснутся многих сфер, в том числе дополнительной защиты человека труда, обязательной индексации пенсий и пособий, повышения качества и доступности медицинской помощи, экологии, образования, повышения эффективности государственного управления, защиты нашего культурного наследия.

В Совете Федерации уже одобрили законы, направленные на оказание поддержки военных пенсионеров и сотрудников правоохранительных органов. Член Совета Федерации Федерального собрания, член Президиума регионального политсовета Севастопольского отделения партии «Единая Россия» Екатерина Алтабаева рассказала об изменениях в Федеральные законы «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

В случаях отсутствия специализированного жилищного фонда МВД России на территории муниципального образования, участковому полиции может быть предоставлено органами местного самоуправления жилье из муниципального жилищного фонда, — прокомментировала сенатор от Севастополя.

По словам Алтабаевой, изменения в законодательство позволят улучшить ситуацию с обеспечением служебным жильем сотрудников внутренних дел, замещающих должность участкового уполномоченного полиции.