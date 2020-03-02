Сенатор предложил учредить День освобождения Крыма от оккупации Украиной

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от РК Сергей Цеков предложил учредить новую региональную памятную дату — День освобождения Крыма от оккупации Украиной.

Ключевым днем в жизни современного Крыма является 27 февраля. Именно в этот день стало понятно, что крымчане порывают с Украиной и движутся в направлении России. На Украине все время возвращаются к крымским событиям. Звучат постоянные заявления об оккупации и аннексии. Хотя мы прекрасно понимаем, что ничего этого не было, — сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, термин «оккупация» как раз применим к периоду нахождения Крыма в составе Украины.

Крым несправедливо и незаконно находился в составе Украины. То, как уничтожалась крымская экономика, разрушался природный потенциал полуострова, расхватывалось побережье, уничтожалась культура и язык — так могли поступать только оккупанты, — отметил сенатор.

Цеков подчеркнул, что именно 27 февраля можно считать днем начала освобождения Крыма от оккупации Украиной. О своей инициативе он уже доложил Главе Республики и спикеру крымского парламента.

Они с пониманием отнеслись к моему предложению. Как будет обозначена эта ключевая дата в новейшей истории Крыма, дата которая привела нас в Россию, будет решено в процессе дальнейшей дискуссии, но я предлагаю назвать Днем освобождения Крыма от оккупации Украиной, — уточнил сенатор.

Цеков рассчитывает, что решение об учреждении новой региональной памятной даты будет принято в этом году. По его словам, новый праздник станет ответом на указ президента Украины Владимира Зеленского об учреждении «Дня сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя». Сенатор отметил, что указ Зеленского является очередной попыткой исказить историческую правду.