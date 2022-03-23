Сенатор Сергей Цеков предлагает снять ограничения на въезд граждан РФ на территорию ДНР и ЛНР

Сенатор Российской Федерации от Республики Крым Сергей Цеков обратился к Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с предложением о снятии ограничений на въезд граждан Российской Федерации на территорию Донецкой и Луганской Народных республик.

В письме к главе российского правительства Сергей Цеков отметил, что в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 763-р «О временном ограничении движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы» гражданам Российской Федерации ограничен въезд на территорию ДНР и ЛНР. Данное Распоряжение не применяется для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории ДНР и ЛНР, граждан Российской Федерации, выезжающих в связи со смертью близкого родственника, в связи с осуществлением трудовой деятельности на территории иностранного государства, в целях лечения, к нуждающимся в уходе больным близким родственникам, опекунам и попечителям, а также граждан, являющихся членами семьи, опекунами и попечителями лиц, в том числе иностранных граждан, проживающих за пределами Российской Федерации, — отмечают в пресс-службе сенатора.

По мнению сенатора, ограничения на въезд граждан Российской Федерации на территорию ДНР и ЛНР препятствуют развитию экономических и дружественных отношений, которые исторически сложились между Донбассом и Россией.

В настоящее время на территории Российской Федерации находится большое количество граждан, которые, к сожалению, не имеют возможности приехать к своим близким, друзьям, родственникам, деловым партнёрам, т.к. не попадают ни в одну из вышеуказанных категорий Распоряжения, — говорит Сергей Цеков.

Парламентарий просит российского премьера рассмотреть возможность снятия ограничений на въезд граждан Российской Федерации на территорию ДНР и ЛНР путём внесения соответствующих изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. Этому, по мнению Сергея Цекова, способствует то обстоятельство, что на сегодняшний день на территории Российской Федерации, так и на территории ДНР и ЛНР прослеживается положительная тенденция по снижению числа заболевших новой короновирусной инфекцией Covid-19, в том числе благодаря кампании по вакцинации.

Источник: пресс-служба сенатора РФ от Республики Крым Сергея Цекова

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