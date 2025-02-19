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Сенатор Совета Федерации Сергей Карякин провёл в Ялте приём. Первый в этом году
фото: пресс-служба администрации Ялты

Сенатор Совета Федерации Сергей Карякин провёл в Ялте приём. Первый в этом году

Опубликовал: КрымPRESS в Власть в Крыму 15:53 19.02.2025

Всемирно известный гроссмейстер, а с сентября минувшего года сенатор Совета Федерации от Государственного Совета Республики Крым Сергей Карякин провёл первый в этом году личный приём граждан в Ялте

Рассмотрели ряд вопросов, все разные, но большинство касается улучшения жизни Ялты и развития нашего региона. Это и популяризация спорта через проведение мероприятий, и восстановление существовавшего тематического музея, и обустройство выставки ялтинских сувениров. Для нее думаем подобрать место на постоянной основе в Центре культуры, который уже скоро откроется после ремонта, — сообщила участвовавшая в приёме граждан вместе с Сергеем Карякиным глава администрации Ялты Янина Павленко. 

Она также добавила, что в ходе приёма был рассмотрен ряд частных вопросов, среди которых конфликты между соседями, жилищные и иные проблемы граждан — все взяты в отработку, по каждому даны разъяснения.

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Благодарю Сергея Александровича за конструктивный диалог с ялтинцами и внимание к региону в целом, — подытожила Янина Павленко. 

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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