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Сенатор Цеков напомнил о «проклятом украинском прошлом»: улицах Кучмы и Кравчука
Фото: пресс-служба Совета Федерации

Сенатор Цеков напомнил о «проклятом украинском прошлом»: улицах Кучмы и Кравчука

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:46 07.02.2024

Улицы населенных пунктов Крыма, названные в период Украины в честь политиков Киева и США, необходимо переименовать. Такое мнение ТАСС выразил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Мы обнаружили интересные вещи, у нас в Крыму есть населенные пункты, в которых есть улицы имени Кравчука, Кучмы, даже есть улица Рейгана. Названия присвоили во времена Украины, я думаю, что это не те личности, именами которых нужно называть улицы городов Крыма, — сказал Цеков.

В 2022 году Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил местным властям провести «ревизию» на предмет выявления названия улиц в населенных пунктах Республики после обращений жителей Армянска, где одна из улиц носила имя украинского националиста Вячеслава Черновола. Тогда глава Крыма предложил переименовать ее в улицу 126-й бригады береговой обороны.

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Ну с Кучмой и Кравчуком все понятно – обычные конъюнктурные наименования («было время – были люди»), а вот с Рейганом все намного интереснее. Улица имени американского президента существует в селе Ана-Юрт Симферопольского района (по сути, в пригороде Симферополя). Улицу так назвали в 2006 году, потому что… в 1987-м именно Рональд Рейган приложил немало усилий в решении вопроса возвращения крымских татар на историческую родину (соглашения достигнутые в Рейкьявике между Горбачевым и Рейганом).

Сенатор Цеков напомнил о «проклятом украинском прошлом»: улицах Кучмы и Кравчука

Фото: ФАН

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