Сентябрь скоро закончится. Какие выплаты на детей необходимо оформить в Крыму до конца месяца

Граждане, не успевшие по каким-либо причинам оформить введенные из-за пандемии коронавируса выплаты, могут сделать это до 30 сентября. Информация размещена на портале Госдумы РФ. Отмечается, что заявление о предоставлении выплат может подать любой из родителей через портал Госуслуг, а также в отделениях Пенсионного фонда России (ПФР) или многофункциональных центрах (МФЦ). При этом никаких дополнительных документов предоставлять не нужно.

Уточняется, что в заявлении должны быть указаны реквизиты счета заявителя. При этом выплата не может осуществляться на счет другого лица. В то же время, если ранее получатель не подвал заявления, то все полагающиеся ему средства будут направлены одним платежом. К таковым относятся выплаты на детей до трех лет в размере 5 тыс. рублей, начисление которых происходило с апреля по июнь, а также единовременные выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет и единовременные выплата от рождения до 16 лет.

Выплаты на детей до 3 лет в размере 5 000 рублей предоставляются в случае, если ребенок родился в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года включительно. Для получения разовой выплаты в размере 10 тыс. рублей, ребенку должно исполниться 16 лет не ранее 11 мая 2020 года, а три года — не позднее 30 сентября 2020 года.

Кроме того, еще одна единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей положена детям, рожденным в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года. Право на выплаты имеют также опекуны, усыновители и попечители. Однако для подачи заявления они должны лично обратиться в отделения ПФР или МФЦ и предоставить удостоверяющие личность и полномочия опекуна (попечителя) документы.

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