Сентябрь 2025 года: какие законы вступают в силу в России

С первого сентября в России повысят пенсии и пособия некоторым категориям граждан, банки предложат россиянам выбрать «вторую руку» для защиты от мошенников, школьники сядут за парты после летних каникул, за поиск экстремистских материалов будут штрафовать, а в телефонах россиян появится новый отечественный мессенджер MAX.

Главные законодательные новшества первого осеннего месяца – в подборке РИА Новости Крым.

Каждый новый месяц традиционно дает прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в августе, в сентябре прибавят 100% фиксированной выплаты. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Доплаты оформят автоматически, без заявлений. Кроме того, с 1 сентября увеличат размер пособий по беременности и родам для студенток. Раньше выплата равнялась размеру стипендии за 140 дней и составляла от 9,3 до 23,3 тысяч рублей. Теперь ее рассчитают исходя из месячного прожиточного минимума в регионе.

Начало учебного года

Новый учебный год в этом году начинается с понедельника. В крымских школах будут обучаться более 229 тысяч детей, из них 20,7 тысяч – первоклассников.

У школьников теперь появится дополнительный третий час на изучение истории. Шести- и семиклассников перестанут учить обществознанию, а у первоклашек отменят контрольные. Также в преддверии нового учебного года Минпросвещения представило ГОСТ с требованиями к школьной форме. Среди основных – деловой стиль, удобство, патриотическая символика и отказ от запрещенной, фурнитура без острых краев. Правила действуют с 3 сентября и являются рекомендательными. Еще законодатели пытаются снять кадровый дефицит в школах и колледжах. Поэтому разрешили преподавать студентам непрофильных вузов, если они проучились в университете не менее трех лет и успешно сдали экзамены по предметам, которым собираются учить детей. Есть изменения и для абитуриентов: правительство сможет ограничивать прием в вузы на коммерческой основе. Квоты призваны снизить дисбаланс между количеством выпускников и потребностью государства в кадрах определенных специальностей, в частности инженерах. По мнению экспертов, изменение больше всего почувствуют желающие стать экономистами и юристами.

Борьба с мошенниками

С 1 сентября вступает в силу закон, согласно которому банки смогут ограничивать снятие через банкомат наличных денег, если операция покажется им подозрительной. Еще теперь можно выбирать «вторую руку» – человека, который сможет отклонять операции по переводу или «обналичке», если они покажутся подозрительными. Сервис рассчитан на защиту пожилых россиян и подростков.

При подписании договора потребительского кредита будет действовать «период охлаждения». От 50 до 200 тысяч рублей можно будет получить через четыре часа. Больше – только через двое суток. Кроме того, у россиян появляется возможность установить самозапрет на оформление SIM-карт через «Госуслуги» или в МФЦ. Также нельзя будет передавать другим лицам свой номер – за это можно получить штраф до 50 тысяч рублей для физлиц и до 200 тысяч для юрлиц. За краткосрочную передачу телефона в личных целях не накажут.

За рулем

В список противопоказаний для вождения автомобиля добавлен пункт «общие расстройства психологического развития». В том числе это детский и атипичный аутизм и синдром Аспергера. Вместо полной цветовой слепоты в перечне теперь значится аномалия цветового зрения – это частичная цветовая слепота и искаженное восприятие красного и зеленого.

Медицинское освидетельствование теперь будут проводить по новым правилам: интервал между «продувками» алкотестера вырастает с 15 до 25 минут. Водители будут подписывать добровольное согласие на медицинское вмешательство.

Кроме того, с первого дня осени непропуск спецтранспорта с мигалками обойдется дороже. Максимальный штраф возрастает с 7,5 до 10 тысяч рублей.

Минимальный срок лишения водительских прав теперь увеличивается с трех до шести месяцев, максимальный останется прежним – один год.

И другие изменения…