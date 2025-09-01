Сентябрь 2025 года: какие законы вступают в силу в России

Главные законодательные новшества первого осеннего месяца – в подборке РИА Новости Крым.
Соцпакет для россиян
Каждый новый месяц традиционно дает прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в августе, в сентябре прибавят 100% фиксированной выплаты. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Доплаты оформят автоматически, без заявлений.
Кроме того, с 1 сентября увеличат размер пособий по беременности и родам для студенток. Раньше выплата равнялась размеру стипендии за 140 дней и составляла от 9,3 до 23,3 тысяч рублей. Теперь ее рассчитают исходя из месячного прожиточного минимума в регионе.
Начало учебного года
Новый учебный год в этом году начинается с понедельника. В крымских школах будут обучаться более 229 тысяч детей, из них 20,7 тысяч – первоклассников.
У школьников теперь появится дополнительный третий час на изучение истории. Шести- и семиклассников перестанут учить обществознанию, а у первоклашек отменят контрольные.
Также в преддверии нового учебного года Минпросвещения представило ГОСТ с требованиями к школьной форме. Среди основных – деловой стиль, удобство, патриотическая символика и отказ от запрещенной, фурнитура без острых краев. Правила действуют с 3 сентября и являются рекомендательными.
Еще законодатели пытаются снять кадровый дефицит в школах и колледжах. Поэтому разрешили преподавать студентам непрофильных вузов, если они проучились в университете не менее трех лет и успешно сдали экзамены по предметам, которым собираются учить детей.
Есть изменения и для абитуриентов: правительство сможет ограничивать прием в вузы на коммерческой основе. Квоты призваны снизить дисбаланс между количеством выпускников и потребностью государства в кадрах определенных специальностей, в частности инженерах. По мнению экспертов, изменение больше всего почувствуют желающие стать экономистами и юристами.
Борьба с мошенниками
С 1 сентября вступает в силу закон, согласно которому банки смогут ограничивать снятие через банкомат наличных денег, если операция покажется им подозрительной.
Еще теперь можно выбирать «вторую руку» – человека, который сможет отклонять операции по переводу или «обналичке», если они покажутся подозрительными. Сервис рассчитан на защиту пожилых россиян и подростков.
При подписании договора потребительского кредита будет действовать «период охлаждения». От 50 до 200 тысяч рублей можно будет получить через четыре часа. Больше – только через двое суток.
Кроме того, у россиян появляется возможность установить самозапрет на оформление SIM-карт через «Госуслуги» или в МФЦ. Также нельзя будет передавать другим лицам свой номер – за это можно получить штраф до 50 тысяч рублей для физлиц и до 200 тысяч для юрлиц. За краткосрочную передачу телефона в личных целях не накажут.
За рулем
В список противопоказаний для вождения автомобиля добавлен пункт «общие расстройства психологического развития». В том числе это детский и атипичный аутизм и синдром Аспергера. Вместо полной цветовой слепоты в перечне теперь значится аномалия цветового зрения – это частичная цветовая слепота и искаженное восприятие красного и зеленого.
Медицинское освидетельствование теперь будут проводить по новым правилам: интервал между «продувками» алкотестера вырастает с 15 до 25 минут. Водители будут подписывать добровольное согласие на медицинское вмешательство.
Кроме того, с первого дня осени непропуск спецтранспорта с мигалками обойдется дороже. Максимальный штраф возрастает с 7,5 до 10 тысяч рублей.
Минимальный срок лишения водительских прав теперь увеличивается с трех до шести месяцев, максимальный останется прежним – один год.
И другие изменения…
- …для пациентов: фельдшеры и акушерки с сентября могут оказывать первичную и скорую медицинскую помощь в случае временного отсутствия лечащих врачей, включая терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Еще усилят контроль за производством БАДов и создадут их перечень с показаниями к применению.
- … для потребителей: вступает запрет на навязывание покупателям товаров и услуг. Например, при покупке авиа- и ж/д билетов «в нагрузку» часто продают страховку. Теперь на это потребуется письменное согласие клиента. Если деньги уже списали, можно требовать их возврата.
- …для зрителей: фильмы с пропагандой отказа от деторождения не получат прокатные удостоверения. У картин, уже получивших удостоверение, его могут отозвать.
- …для пассажиров: россияне смогут покупать железнодорожные билеты по биометрии. Достаточно подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системе (ЕБС). Старые способы оформления проездных документов тоже актуальны.
- …для мигрантов: трудовые мигранты с 1 сентября будут платить новые пошлины: по 4,2 тысячи рублей – за выдачу или переоформление патента и за продление разрешения на работу, по 2,1 тыс – за дубликат патента или разрешения на работу или за внесение изменений в них. 1 тысячу – за продление срока временного пребывания в стране, 500 рублей – за постановку на учет по месту пребывания. До 10 сентября мигранты должны урегулировать свой правовой статус либо покинуть страну иначе окажутся вне закона.
- …для иноагентов: иноагентам теперь запрещено проводить просветительские и образовательные мероприятия. Раньше такие встречи запрещались только с детьми. За продажу произведений иноагентов книжные магазины лишатся возможности заключать контракты на поставку книг в школы и библиотеки и любой госпомощи.
- …против экстремизма: за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе через VPN с 1 сентября можно получить административные штрафы от трех до пяти тысяч рублей. Кроме того, вступает запрет на рекламу на информационных ресурсах, признанных в России нежелательными или экстремистскими.
- …для общения: с 1 сентября предустановка мессенджера Max станет обязательной на всех устройствах. В списке программ он заменит «VK Мессенджер». В конце августа стало известно, что в мессенджер Max интегрировали технологию мобильной электронной подписи «Госключ».
источник: РИА Новости Крым
