Сентябрь 2025 года вошел в топ-10 самых теплых в истории России
Сентябрь 2025 года вошел в топ-10 самых теплых в истории России

03.10.2025

Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых месяцев в истории метеонаблюдений в России. Об этом сообщил в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По предварительным оценкам, нынешний сентябрь войдет в десятку самых теплых сентябрей, – цитирует Вильфанда РИА Новости.

По его словам, такая погода в сентябре является редкостью и ее вероятность составляет около восьми процентов.

Глава республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая ранее дала погодный прогноз на первые две недели октября. Так, в субботу, 4 числа, холодный атмосферный фронт принесет дожди, которые начнутся во второй половине дня местами и продолжатся в течение суток 5 октября. Но температурный фон еще будет достаточно высоким. Следующая неделя откроется солнечной погодой, далее возможны краткосрочные дожди. Ночной температурный фон уже осенний. Днем – до 20 градусов тепла.

источник: РИА Новости Крым

