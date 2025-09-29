Сентябрь заканчивается — какой будет погода

В последние дни сентября в Крыму ожидается прохладная погода и дожди. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Сентябрь в Крыму закончится прохладной погодой. В начале недели, во вторник 30-го сентября и в среду 1 октября, в Крыму временами пройдут осенние моросящие дожди, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем по Крыму +16…20 градусов. Ночью облачно, +5…10 градусов, на побережье до +14, — сообщила Любецкая.

В четверг и пятницу, 2-го и 3-го октября, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +6…11 градусов, днем +15…20, уточнила начальник регионального гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что прохладная погода в Крым пришла вместе с южной периферией холодного скандинавского антициклона, который пожаловал в регион.

источник: РИА Новости Крым