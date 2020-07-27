Серьезное ДТП на трассе «Таврида»: двое пострадавших

В 13:39 в службу спасения поступило сообщение о том, что на трассе «Таврида» в районе с. Марфовка Ленинского района произошло ДТП с участием двух автомобилей. Согласно предварительным данным есть пострадавшие.

На место ДТП направлено отделение 15 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, экипаж ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

По прибытию на место происшествия было установлено, что водитель автомобиля «КIA», не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем «ГАЗель». В результате ДТП пострадали два пассажира и водитель автомобиля «КiA».

Сотрудниками МЧС проводилась деблокация водителя автомобиля «КIA», работы по ограждению места ДТП сигнальными конусами и обеспечению пожарной безопасности. Пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, после чего госпитализированы в Керченскую городскую больницу №1, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

По факту ДТП полиция проводит проверку.