Сергей Аксёнов анонсировал создание около 3,7 тыс. мест в детских садах Крыма

В Крыму до конца года введут в эксплуатацию 23 детских сада, что позволит создать около 3,7 тыс. мест для детей. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Идет активное строительство дошкольных образовательных учреждений: в этом году мы вводим в эксплуатацию 23 объекта по общей программе, которые создадут 3,7 тыс. мест, — отметил Аксёнов.

Еще 38 детских садов власти планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. Это позволит создать в Крыму более 7 тыс. мест для детей. Таким образом в регионе рассчитывают к концу 2022 — началу 2023 года обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей из очереди в детские сады.

Ход строительства детских садов в Крыму 26 июля обсудили на прошедшем в режиме видеоконференции совещании под руководством Министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Минпросвещения России будет принимать участие в мониторинге этого процесса. Доступность дошкольного образования – одна из ключевых задач, стоящих перед нами. Уже не первый год у нас 100-процентная доступность детских садов для детей от 3 до 7 лет, и мы вплотную приблизились к такому показателю для наших самых маленьких – для детей до 3-х лет, – сказал Министр просвещения.

Также участники совещания обсуждали реализацию национального проекта «Образование» в Крыму. Еще одной темой повестки стал вопрос обеспечения крымских школ учебниками и методическими материалами.

Нацпроект «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд. рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.