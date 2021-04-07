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Сергей Аксёнов: должность главы администрации Симферополя должна быть выборной

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:29 07.04.2021

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что совместно с Председателем Государственного Совета РК Владимиром Константиновым принято решение выдвинуть инициативу об изменении с 2024 года системы выбора глав администраций.

Моя позиция – сделать данную должность выборной. Считаю необходимым расширить участие крымчан в политических процессах в Республике Крым, — цитирует Управление информации и пресс-службы Глав Республики Крым.

По мнению Сергея Аксёнова, данный шаг даст возможность крымчанам в полной мере реализовать свое волеизъявление.

Напомним, в Симферополе избран новый глава администрации – Валентин Демидов.

Сергей Аксёнов: должность главы администрации Симферополя должна быть выборной

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