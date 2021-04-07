Сергей Аксёнов: должность главы администрации Симферополя должна быть выборной

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что совместно с Председателем Государственного Совета РК Владимиром Константиновым принято решение выдвинуть инициативу об изменении с 2024 года системы выбора глав администраций.

Моя позиция – сделать данную должность выборной. Считаю необходимым расширить участие крымчан в политических процессах в Республике Крым, — цитирует Управление информации и пресс-службы Глав Республики Крым.



По мнению Сергея Аксёнова, данный шаг даст возможность крымчанам в полной мере реализовать свое волеизъявление.

Напомним, в Симферополе избран новый глава администрации – Валентин Демидов.