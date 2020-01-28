Сергей Аксёнов и Олег Зубков: мир, дружба, «Тайган»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл рабочую встречу с заместителем Председателя Совета министров Республики Крым – министром сельского хозяйства Республики Крым Андреем Рюмшиным и предпринимателем Олегом Зубковым по вопросу функционирования парка львов «Тайган».

Сергей Аксёнов отметил, что единая позиция по функционированию парка львов «Тайган» выработана.

Приводим парк в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. Власти Крыма окажут необходимое содействие. Инвестиционный совет Республики Крым рассмотрит предложения, в том числе по развитию парка. Определитесь с Андреем Васильевичем по инструментарию относительно вида деятельности, — сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что нерешаемых вопросов нет.

Если требуется мое участие или координация с федеральными органами власти, я помогу. Если есть спорные вопросы, смело набирайте, номер телефона у вас есть, – отметил Глава РК.

В свою очередь Андрей Рюмшин сообщил, что по поручению Главы Республики была создана рабочая группа, куда вошли представители министерства экологии и природных ресурсов РК, министерства имущественных и земельных отношений РК, Государственного комитета ветеринарии РК, Службы государственного строительного надзора РК.

По каждому пункту протокола есть сроки, закреплены ответственные, – подчеркнул вице-премьер.

При этом Олег Зубков подтвердил, что полное понимание с республиканскими органами власти достигнуто, реальные сроки устранения нарушений определены, все необходимые документы подготовлены. До 15 февраля состоится еще одно заседание рабочей группы по вопросам реализации дорожной карты по устранению выявленных нарушений.

Фото и материалы: Управление информации и пресс-службы Главы РК.