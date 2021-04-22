Сергей Аксёнов и Владимир Константинов – о послании Президента РФ Федеральному Собранию

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в Москве принял участие в церемонии оглашения ежегодного послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. По мнению Аксёнова, послание Президента – это послание новой эпохи, новых подходов и новых возможностей в экономике, социальной сфере, инфраструктурном развитии.

Масштабный, многоплановый, социально ориентированный документ, который определяет стратегические ответы на вызовы современности и содержит четкие и ясные ответы на ключевые вопросы, волнующие граждан России, а также конкретные поручения органам власти как на федеральном, так и на региональном уровне, — сказал Глава Республики.

Сергей Аксёнов отметил, что в своей речи Владимир Путин традиционно обозначил человека и его интересы, сбережение народа и повышение качества жизни людей. Об этом свидетельствуют и новые беспрецедентные меры поддержки семей с детьми, и инициативы Главы государства в сфере здравоохранения, образования, экологии.

Конечно, одной из главных тем послания стала пандемия и вопросы, связанные с преодолением ее последствий. Глава государства призвал всех россиян сделать прививку и подчеркнул, что другого пути остановить инфекцию нет. Отмечу, что в Крыму в ближайшие дни начнут работать новые мобильные пункты вакцинации, так что возможности сделать прививку будут расширяться, — сообщил Глава РК.

Комментируя Послание, Сергей Аксёнов подчеркнул, что очень важным для Крыма, как и для других субъектов Российской Федерации, является инициатива Президента о создании нового инструмента развития – инфраструктурных кредитов под 3% на 15 лет для регионов в общей сложности на 500 миллиардов рублей. По словам национального лидера, «страна развивается, идет вперед, но все это происходит лишь тогда, когда развиваются регионы».

И, конечно, мы полностью поддерживаем продление программы туристического кешбэка и введение специальных условий для детского и студенческого отдыха. Замечу, что на предыдущих этапах Крым стал одним из лидеров программы кешбэка, — уточнил Глава Республики.

Сергей Аксёнов выразил уверенность, что совместными усилиями поставленные Президентом задачи будут выполнены.

По мнению спикера крымского парламента Владимира Константинова, послание Президента — это программное выступление, очень сильное и во многом этапное.

Владимир Путин посылает сигнал гражданам страны: мы ориентированы на развитие экономики, рост благосостояния россиян. Поэтому речь в Послании идёт о прорывных мерах социальной поддержки, продлении сроков кэшбека, возможности бюджетного кредитования инфраструктурных проектов под 3 процента годовых, о необходимости введения 120 млн. квадратных метров жилья ежегодно, об увеличении темпов газификации страны. Всё это крайне интересно и важно нам, крымчанам. Ведь наша Республика превращена в сплошную строительную площадку, мы переживаем этап модернизации инфраструктуры, всей крымской экономики. Потому для нас инициативы президента — крайне важны и своевременны, — отметил Константинов.

Глава Госсовета РК подчеркнул, что крымские власти уже обсудили эти моменты и продолжают обсуждение дальнейших шагов с республиканскими институтами и органами местного самоуправления.

В послании отмечается, что Россия не имеет права уделять второстепенное внимание вопросам безопасности. Наша историческая память этого не позволяет, да и слишком многим в мире наши успехи — поперёк горла. И чтобы не опасаться престарелого Шерхана, а также провокаций его Табаки, надо держать свой порох сухим. Для Крыма, который является прифронтовой территорией, на которую с вожделением смотрят шакалы разных мастей, это тоже очень важный посыл, — заключил Константинов.