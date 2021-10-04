Сергей Аксёнов наградил лучших крымских учителей

Глава РК Сергей Аксёнов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя. Он отметил, что профессия педагога была и остается одной из самых важных.

В век современных и цифровых технологий роль учителя возрастает как никогда. От вас зависит то, каким вырастет новое поколение и что будет для него примером. Поэтому не будет преувеличением сказать, что молодежь в руках педагогов, — сказал Глава Республики.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что Президент взял под личный контроль вопросы материального обеспечения педагогов и модернизации школ. Он добавил, что Правительство Республики Крым работает над вопросами улучшения условий работы и поднятия престижа труда педагогов.

Вы – те, кто вкладывает в умы и сердца молодежи любовь к Родине, любовь к родителям, уважение к традициям каждого народа, независимо от вероисповедания и национальности. Благодаря вам были сохранены традиции культуры и обучения. Считаю, что наши крымские педагоги – одни из самых лучших в стране, — отметил Аксёнов.

Глава РК вручил крымским педагогам заслуженные награды. В частности, Благодарности Главы Республики Крым и Почётные грамоты Совета министров Республики Крым, а также сертификаты победителям конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности.

Фото: пресс-служба Главы РК