Сергей Аксёнов напомнил, что такое 23 февраля для крымчан

И вспомнил свою «курсантскую молодость».

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил всех настоящих мужчин с Днем защитника Отечества.

Сегодня мы чествуем военнослужащих и ветеранов наших Вооруженных Сил, ветеранов Великой Отечественной войны, партизан и подпольщиков, воинов-интернационалистов – всех, кто знает, что такое военная служба. Всех, для кого честь и воинская доблесть – это не просто слова, а священные понятия, которые во многом определяют жизнь настоящего мужчины, — отметил Аксёнов.

Он также напомнил, что именно 23 февраля 2014 года в Крыму началось формирование отрядов народного ополчения, самообороны Крыма, которые помогли обеспечить мир и стабильность на полуострове, сыграли важнейшую роль в победе Крымской весны. По мнению Главы РК, это символичный, наглядный пример верности крымчан славным традициям.

В те дни огромное количество человек – и мужчины, и женщины – присоединялись к нам, желая встать на защиту Крыма. Тогда мы справились со всеми преградами, которые возникли у нас на пути, — подчеркнул Глава Республики.

По его словам, сейчас важно передать память о тех событиях молодому поколению, не забывая равняться на наших ветеранов.

В этот праздничный день хочу сказать спасибо всем защитникам Отечества: тем, кто выполнил свой воинский долг, кто сегодня честно и преданно служит России, кто стоит на страже наших рубежей. Поздравляю всех с праздником, желаю здоровья, мира, благополучия, успехов во всех начинаниях, — резюмировал Сергей Аксёнов.

Глава РК также опубликовал в соцсетях свое фото времен «курсантской молодости».