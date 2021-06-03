Сергей Аксёнов о первом дне XXIV ПМЭФ для крымчан: «Мы видим новые возможности»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подвел итоги участия крымской делегации в первом дне XXIV Петербургского международного экономического форума. По его словам, в ходе общения на полях форума крымская делегация наладила множество контактов среди бизнес-сообщества, а также потенциальных инвесторов, готовых реализовать свои проекты в Крыму.

С коллегами осмотрели практически все стенды, различные новшества, представленные другими регионами РФ. Определили лучшие практики, которые можно перенять, адаптировать и применить в Крыму, — цитирует Управление информации и пресс-службы Главу республики. — Крымский стенд также не был обделен вниманием, в том числе со стороны представителей иностранного бизнеса, готовых поставлять в Крым технологическое оборудование. В первую очередь, это поставки для сферы здравоохранения и ЖКХ.

Кроме того, Сергей Аксёнов добавил, что помимо иностранных контактов ведется активная работа с отечественными структурами, и уже сегодня подписан ряд документов, в том числе направленных на реализацию крупных проектов, таких как строительство парка развлечений в Ялте по аналогии с Сочи-парком, а также строительство крупного отельного комплекса в городе Саки.

Проведен ряд встреч непосредственно с коллегами из Правительства Российской Федерации. Так, на рабочем совещании под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина и помощника Президента России Максима Станиславовича Орешкина обсудили ряд вопросов, связанных с привлечением бюджетных кредитов и выпуском облигаций для реализации инфраструктурных проектов, а также рассмотрели инструмент, который позволит застройщикам, готовым выполнять работу раньше намеченного плана, компенсировать процентные ставки за счет республиканского и федерального бюджета, — заявил Глава Крыма.

В заключение Сергей Аксёнов акцентировал внимание на том, что результаты сегодняшнего дня есть и они ощутимы:

Мы видим новые возможности и, что важно, поддержку на всех уровнях. Будем продолжать работу и двигаться дальше.

СПРАВКА. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента РФ. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году XXIV Петербургский международный экономический форум проходит 2 – 5 июня в «Экспофоруме». Деловой программой ПМЭФ-2021 предусмотрено более ста мероприятий по четырем тематическим направлениям, посвященным вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки.

фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым