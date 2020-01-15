 Сергей Аксёнов о Послании Президента и перезагрузке российского Правительства

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в Москве принял участие в церемонии оглашения ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Делясь впечатлением по итогам Послания Президента, Сергей Аксёнов отметил, что Глава государства дал четкую и исчерпывающую характеристику ситуации в России и мире, оценил результаты выполнения ключевых задач развития страны и регионов, поставленных в прошлогоднем Послании, майских указах, других стратегических документах, обозначил основные направления внутренней и внешней политики, пути решения существующих проблем. По мнению Главы Крыма, данное Послание – это прямое руководство к действию для органов государственной власти и должностных лиц всех уровней.

Как всегда, в центре Послания – человек и его интересы, его благосостояние. Это высшая ценность, основное содержание всей государственной политики на всех без исключения направлениях и главная цель реализации всех проектов и программ. Озвученные Президентом инициативы в социальной сфере, демографии, образовании, здравоохранении – наглядный пример такой политики, – сказал Глава Республики. – Это и меры по поддержке семей с детьми, педагогов, развитию системы социальных контрактов, и важные изменения в системе подготовки медицинского образования, направленные на решение проблемы дефицита кадров в здравоохранении. И, конечно, это предложения закрепить в Конституции нормы, связанные с регулярной индексацией пенсий и размерами минимального размера оплаты труда.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что правительство Крыма должно обеспечить выполнение поручений главы государства на региональном уровне в максимально сжатые сроки. При этом Глава Крыма напомнил слова Владимира Путина о том, что темпы изменений должны нарастать с каждым годом.

Также Сергей Аксёнов отметил, что особое внимание Президент уделил вопросам, связанным с проблемами демографии. В частности, Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет.

При этом Глава Республики напомнил, что в Крыму с сентября 2019 года выплачивается ежемесячное пособие детям до 18 лет из многодетных малообеспеченных семей. Так, по информации Сергея Аксёнова, его размер составляет 25% прожиточного минимума на ребенка, если в семье 3 – 4 ребенка, и 50%, если пять и более детей.

Благодаря этой мере семья, в которой, к примеру, пятеро детей, получает дополнительно 34,5 тысяч рублей в месяц. После реализации инициатив главы нашего государства эта сумма существенно возрастет. Кроме того, крымские семьи при рождении детей могут получить единовременную выплату для улучшения жилищных условий за счет средств республиканского бюджета. Ее размер составляет около 900 тысяч рублей. Это важное подспорье к мерам, предложенным Президентом: с учетом увеличения материнского капитала крымские семьи получают реальную возможность приобрести свое жилье, – подчеркнул Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов отметил поручения Президента, касающиеся сферы здравоохранения.

Глава государства особо отметил необходимость строительства и оснащения фельдшерско-акушерских пунктов. В нашей республике с этого года действует двухлетняя программа, в рамках которой в регионах будет установлено 213 ФАПов и врачебных амбулаторий, — уточнил он.

Аксёнов акцентировал внимание на том, что одним из ключевых моментов Послания стали инициативы о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации, прежде всего, в части закрепления приоритета норм Основного закона над международным правом, усиления роли Государственной Думы, Конституционного суда, Государственного Совета.

В свою очередь, Сергей Аксёнов также поддерживает заявление Президента о необходимости усилить роль губернаторов в принятии решений федерального значения.

Очень актуальная для Крыма инициатива. Ее реализация будет способствовать повышению эффективности региональной политики государства, — подчеркнул Глава РК.

Он выразил уверенность, что одной из главных основ работы каждого должностного лица должна быть живая связь с людьми, погруженность в работу с гражданами. При этом Глава Крыма привел слова Президента о том, что «сильную и благополучную Россию мы сможем построить только с учетом мнения людей».

Глава РК Сергей Аксёнов также прокомментировал перезагрузку Правительства РФ.

Мы благодарны Правительству и лично Дмитрию Анатольевичу за огромную помощь, которая оказывалась Крыму с самых первых дней нашего возвращения в Россию. Всесторонняя поддержка Кабинета министров способствовала успешному решению самых сложных проблем. Все ключевые инфраструктурные проекты российского Крыма реализованы в период работы Правительства Медведева и при его непосредственном содействии, — отметил Аксёнов.

Он подчеркнул, что все планы по развитию нашей республики и модернизации отраслей экономики и социальной сферы будут неукоснительно выполняться. По мнению Сергея Аксёнова, Михаил Мишустин – опытный управленец, профессионал высочайшего уровня.