Сергей Аксёнов – о событиях 26 февраля 2014 года — митинге у здания крымского парламента

В этот день Украина окончательно потеряла Крым.

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова по случаю годовщины митинга у здания крымского парламента в 2014 году.

26 февраля 2014 года – особая, поворотная дата в новейшей истории Крыма. Сегодня мы вспоминаем о митинге, который прошел в этот день у стен Верховного Совета Крыма. Тысячи крымчан по призыву партии «Русское Единство» и других пророссийских сил вышли к стенам Верховного Совета, чтобы заявить о решительном неприятии государственного переворота в Киеве. У нас не было и не могло быть ничего общего с бесноватой майданной толпой, с нацистами, захватившими власть на Украине.

Участники митинга, объединенные патриотическим порывом, заявили о готовности жителей полуострова защищать Крым от экстремистов и решительно пресекать любые попытки разжечь гражданское противостояние. Люди призвали парламент республики, единственный на тот момент легитимный орган власти, взять на себя всю полноту ответственности за обеспечение стабильности и безопасности граждан.

Отмечу, что это был исключительно мирный протест. Однако киевским мятежникам и их крымским пособникам нужен был крымский майдан, нужен был хаос, нужна была кровь. Руководители экстремистской группировки меджлис, запрещенной в России, собрали агрессивную толпу, в которой были нацисты из «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России). К сожалению, в результате спровоцированных меджлисом (запрещенная на территории РФ организация — ред.) беспорядков погибли люди – Игорь Андреевич Постный и Валентина Даниловна Корнева. Мы помним и чтим память погибших, они – герои Крымской весны. Игорь Постный и Валентина Корнева посмертно награждены медалями «За защиту Республики Крым».

День 26 февраля ясно показал всем, что ждет крымчан, если наш полуостров останется в составе Украины: гражданская война, беззаконие и репрессии. Можно сказать, что в этот день Украина окончательно потеряла Крым, и мятежники сделали для этого все возможное.

Конечно, тогда никто из нас не мог знать, как будут развиваться события дальше. Но все понимали, что избежать катастрофического сценария, который был заготовлен майданной властью для Крыма, мы можем только объединившись и только при помощи России. Мы верили, что наша Родина не бросит нас в беде. И эта помощь пришла, благодаря историческим решениям нашего Президента.

Спасибо огромное всем, кто в те тревожные дни не остался в стороне, кто проявил мужество и гражданскую зрелость. Сегодняшние успехи российского Крыма – это заслуга каждого из вас. День 26 февраля еще раз напоминает нам, что наша сила – в единстве. Вместе мы преодолеем любые трудности, решим любые задачи.