penoplex
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Сергей Аксёнов открыл детский сад на 260 мест в Симферополе

crimeapress_news



«Верево Сити»
Сергей Аксёнов открыл детский сад на 260 мест в Симферополе

Сергей Аксёнов открыл детский сад на 260 мест в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:03 28.07.2021

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в открытии МБДОУ № 22 «Золотой ключик» в Симферополе. Он поздравил коллектив детского дошкольного учреждения и родителей, чьи дети станут воспитанниками детского сада. Глава Крыма отметил слаженность и профессионализм коллектива дошкольного учреждения.

Сергей Аксёнов открыл детский сад на 260 мест в Симферополе

После церемонии перерезания ленты, символизирующей открытие детского сада, Сергей Аксёнов осмотрел спортивный и музыкальный залы, групповые помещения, прачечную, медицинский блок и пищеблок. Глава Республики отметил высокий уровень оснащенности детского сада необходимым оборудованием.

Сергей Аксёнов открыл детский сад на 260 мест в Симферополе

Сергей Аксёнов сообщил, что правительство Крыма планирует ликвидировать очередь в детские сады на территории всей республики до конца 2022 года.

Сергей Аксёнов открыл детский сад на 260 мест в Симферополе

Фото: Управление информации и пресс-службы Главы РК.

Сергей Аксёнов открыл детский сад на 260 мест в Симферополе

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.