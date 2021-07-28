Сергей Аксёнов открыл детский сад на 260 мест в Симферополе

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в открытии МБДОУ № 22 «Золотой ключик» в Симферополе. Он поздравил коллектив детского дошкольного учреждения и родителей, чьи дети станут воспитанниками детского сада. Глава Крыма отметил слаженность и профессионализм коллектива дошкольного учреждения.
После церемонии перерезания ленты, символизирующей открытие детского сада, Сергей Аксёнов осмотрел спортивный и музыкальный залы, групповые помещения, прачечную, медицинский блок и пищеблок. Глава Республики отметил высокий уровень оснащенности детского сада необходимым оборудованием.
Сергей Аксёнов сообщил, что правительство Крыма планирует ликвидировать очередь в детские сады на территории всей республики до конца 2022 года.
Фото: Управление информации и пресс-службы Главы РК.
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