Сергей Аксёнов открыл детский сад на 260 мест в Симферополе

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в открытии МБДОУ № 22 «Золотой ключик» в Симферополе. Он поздравил коллектив детского дошкольного учреждения и родителей, чьи дети станут воспитанниками детского сада. Глава Крыма отметил слаженность и профессионализм коллектива дошкольного учреждения.

После церемонии перерезания ленты, символизирующей открытие детского сада, Сергей Аксёнов осмотрел спортивный и музыкальный залы, групповые помещения, прачечную, медицинский блок и пищеблок. Глава Республики отметил высокий уровень оснащенности детского сада необходимым оборудованием.

Сергей Аксёнов сообщил, что правительство Крыма планирует ликвидировать очередь в детские сады на территории всей республики до конца 2022 года.

Фото: Управление информации и пресс-службы Главы РК.