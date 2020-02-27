Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Сергей Аксёнов поздравил бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником

crimeapress_news

Сергей Аксёнов поздравил бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником
Фото ставшее классической иллюстрацией Русской весны в Крыму. Автор: Александр Рюмин

Сергей Аксёнов поздравил бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:01 27.02.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником.  По его мнению, эта дата связана не просто с Вооруженными Силами России, но с самой историей российского Крыма

Сергей Аксёнов напомнил, что именно бойцы спецподразделений – «Вежливые люди» — защитили крымчан от агрессии киевского режима и его подельников, помогли обеспечить безопасность проведения исторического референдума о воссоединении с Россией.

Глава Республики сердечно поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником, пожелал успехов и всего самого доброго.

Сергей Аксёнов поздравил бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.