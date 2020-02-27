Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником. По его мнению, эта дата связана не просто с Вооруженными Силами России, но с самой историей российского Крыма

Сергей Аксёнов напомнил, что именно бойцы спецподразделений – «Вежливые люди» — защитили крымчан от агрессии киевского режима и его подельников, помогли обеспечить безопасность проведения исторического референдума о воссоединении с Россией.

Глава Республики сердечно поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником, пожелал успехов и всего самого доброго.