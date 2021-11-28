Сергей Аксёнов поздравил евреев Крыма с праздником Хануки

Глава РК Сергей Аксёнов поздравил евреев Крыма праздником Хануки.

Поздравляю евреев Крыма и всех последователей иудаизма со светлым праздником Хануки! В его основу заложены добрые традиции, объединяющие людей. Этот древний праздник стал символом освобождения еврейского народа и надежды на победу добра над злом.

Каждая зажженная праздничная свеча напоминает о чуде, которое произошло в Иерусалимском храме, когда храмовый светильник горел восемь дней вместо одного – до тех пор, пока не было приготовлено новое чистое масло, — отметил Аксёнов.