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Сергей Аксёнов поздравил евреев Крыма с праздником Хануки

Сергей Аксёнов поздравил евреев Крыма с праздником Хануки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:14 28.11.2021

Глава РК Сергей Аксёнов поздравил евреев Крыма праздником Хануки.

Поздравляю евреев Крыма и всех последователей иудаизма со светлым праздником Хануки! В его основу заложены добрые традиции, объединяющие людей. Этот древний праздник стал символом освобождения еврейского народа и надежды на победу добра над злом.

Каждая зажженная праздничная свеча напоминает о чуде, которое произошло в Иерусалимском храме, когда храмовый светильник горел восемь дней вместо одного – до тех пор, пока не было приготовлено новое чистое масло, — отметил Аксёнов.

По его словам, еврейская община Крыма активно участвует в общественной жизни региона, в реализации важных культурно-просветительских проектов, способствует сохранению межнационального и межконфессионального согласия.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех благих делах и начинаниях, — такими словами завершил поздравление Глава Крыма.

 

Сергей Аксёнов поздравил евреев Крыма с праздником Хануки

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