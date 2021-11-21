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Сергей Аксёнов поздравил победителей розыгрыша Кубка Главы Республики Крым-2021

Сергей Аксёнов поздравил победителей розыгрыша Кубка Главы Республики Крым-2021

Опубликовал: CrimeaPRESS в Спорт в Крыму 21:03 21.11.2021

Глава РК Сергей Аксёнов поздравил победителей IV Республиканских соревнований по футболу среди детских общеобразовательных учреждений на Кубок Главы Республики Крым-2021.

Обладателями кубка среди школьных команд стали игроки футбольной команды алуштинской школы № 2. Второе место заняла команда средней школы №1 (Красногвардейский район), третье – команда феодосийской школы №7, четвертое — школы №2 имени Героев Евпаторийского десанта (Евпатория)».

Сергей Аксёнов заверил, что все финалисты награждены грамотами, медалями, кубками, подарками.

Отмечу, что соревнования проводились с соблюдением всех антиковидных мер, — уточнил Глава Республики.

Сергей Аксёнов пожелал всем участникам и победителям новых спортивных достижений и успехов в учебе.

Сергей Аксёнов поздравил победителей розыгрыша Кубка Главы Республики Крым-2021

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