Сергей Аксёнов поздравил православных крымчан с Рождеством Христовым

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил православных жителей Республики с праздником Рождества.
Этот праздник дарит людям радость и надежду, объединяет нас вокруг традиционных духовных и нравственных ценностей, высоких идеалов любви и милосердия. Для верующих Рождество Христово является центральным событием мировой истории, определяющим как судьбу всего человечества, так и участь каждой человеческой души.
По словам Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, Иисус Христос «открыл людям самую главную истину – Бог есть любовь». Именно любовь к ближнему, милосердие и взаимопомощь, а не соперничество и конкуренция составляют основу развития и устойчивости общества и государства, основу русской цивилизации, — отметил Аксёнов.
Он напомнил, что Крым – земля древнейшего христианства. По его мнению, православие на полуострове, как и во всей нашей стране, переживает время расцвета. Возрождаются древние святыни, строятся новые храмы, реализуются важные проекты в сфере благотворительности и образования.
Воссоединение Крыма с Россией защитило верующих и священнослужителей от агрессии раскольников и давления украинской власти. Государственные органы республики развивают плодотворное сотрудничество со всеми православными епархиями, расположенными на территории нашего региона, – Симферопольской и Крымской, Джанкойской и Раздольненской, Феодосийской. Это способствует укреплению общественного согласия, сохранению семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения в духе уважения к традициям предков и отечественной духовной культуре. В этот праздничный день хочу пожелать каждой крымской семье радости, душевного тепла, мира, согласия и всего самого доброго, — поздравил Глава Республики Крым.