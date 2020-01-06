Сергей Аксёнов поздравил православных крымчан с Рождеством Христовым

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил православных жителей Республики с праздником Рождества.

Этот праздник дарит людям радость и надежду, объединяет нас вокруг традиционных духовных и нравственных ценностей, высоких идеалов любви и милосердия. Для верующих Рождество Христово является центральным событием мировой истории, определяющим как судьбу всего человечества, так и участь каждой человеческой души.

По словам Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, Иисус Христос «открыл людям самую главную истину – Бог есть любовь». Именно любовь к ближнему, милосердие и взаимопомощь, а не соперничество и конкуренция составляют основу развития и устойчивости общества и государства, основу русской цивилизации, — отметил Аксёнов.